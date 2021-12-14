Российский боец Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко может провести прощальный поединок.
«Мы обсуждали июнь-июль. Пока ничего не могу сказать по сопернику. В принципе, да, я бы хотел провести бой с Чейком Конго. Посмотрим, как события будут развиваться. Посмотрим, как Валентин Молдавский отобьется. Я очень надеюсь, что он станет чемпионом.
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Bellator хотят летом провести большой, грандиозный турнир в Москве, в котором планируется мое участие. Турнир на Красной площади? Думаю, что реально. Сейчас Скотт Кокер ведет переговоры, чтобы провести турнир на одной из самых больших площадок, либо, возможно, будет турнир на Красной площади. По крайней мере такие желания я слышал от Скотта Кокера. Желания есть, и они осуществимы. Bellator ведет переговоры с нашей стороной. Они очень культурные люди, которые могут вести переговоры», – сказал Емельяненко.
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Почему первый турнир Bellator в России оказался провальным? Его спасло только присутствие Федора.
Дэйна Уайт считает, что Емельяненко жалеет об отказе подраться в UFC. Босс промоушна полагает, что Федор грустит об этом каждый вечер.
Источник: Okko MMA.
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