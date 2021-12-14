Мэр бразильского города Борба Симау Пейшото подрался по правилам смешанных единоборств с бывшим советником Эринеу да Силва. Глава города и нынешний депутат парламента страны не пришли к соглашению в вопросе о судьбе городского парка.
Да Силва раскритиковал мэра и заявил, что тот не может сохранить парк у реки, а Пейшото в ответ опубликовал видео, где продемонстрировал готовность побить оппонента. Не все избиратели оценили видео – мэр пообещал, что примет участие только в поединке по регламентированным правилам. Он вызвал депутата на бой – схватка состоялась в спортзале местной школы и транслировалась в прямом эфире. В присутствии зрителей и под надзором рефери Пейшото победил по итогам трех раундов по очкам.
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А в Москве дерутся сразу толпой: на одном из турниров массовую драку в клетке устроили около 50 человек.
Источник: Metropoles.
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