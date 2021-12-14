Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов все еще может провести поединок против американца Тони Фергюсона. Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз сделал Тони предложение о схватке в твиттере.
«Что ты думаешь о поединке по грэпплингу с Орлом в будущем? Я не дразню тебя, я серьезно», – написал Абдель-Азиз.
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В UFC пять раз пытались свести Хабиба и Фергюсона в октагоне, но бой каждый раз срывался по разным причинам. Во время подготовки к поединку с Гэтжи в августе 2020-го Нурмагомедов выражал заинтересованность в том, чтобы все-таки встретиться с Фергюсоном.
Недавно Нурмагомедов и Тони устроили трэшток в твиттере – вдруг это был разогрев к предстоящей схватке?
Помимо Фергюсона, у Хабиба сорвались бои с еще четырьмя топовыми соперниками в UFC.
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