Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал о сроках возвращения ирландского бойца в октагон.

«У него есть победы, есть поражения, но он никогда не планирует сдаваться. Он всегда возвращается. Для него в этом и заключается суть жизни. Я бы сказал, Макгрегор вернется в клетку в начале лета. Думаю, он нацелен на это.

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Я встречусь с ним в Дублине – увижу его, когда вернусь в Ирландию. Уверен, что мы сядем за бокалом Proper Twelve, чтобы отпраздновать Рождество, а затем назначим время для возвращения», – заявил Кавана.

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В данный момент 33-летний Конор восстанавливается после перелома ноги. Эту травму он получил на UFC 264 в бою против Дастина Порье.

Источник – MMA Junkie.

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