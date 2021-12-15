14 декабря состоялся матч-реванш между блогером из Хакасии Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен по прозвищу Руки-Базуки. Бой закончился победой 45-летнего Монгола болевым приемом на руку во втором раунде. Видео поединка доступно на ютьюб-канале Epic Fighting Championship.

Их первое противостояние произошло в октябре 2019 года. Тогда Монгол побывал в нокдауне, но сумел выиграть у Терешина удушающим приемом, надавив на горло локтем.

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