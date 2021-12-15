Историк, режиссер и телеведущий Евгений Понасенков, также известный как Маэстро, рассказал, что он думает о популярности экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в инстаграме. На текущий момент на него подписано порядка 32 миллионов человек.

– Хабиба Нурмагомедова вы знаете?

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– Не знаю, но лингвистически и этимологически он как-то связан с горным Кавказом.

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– Его считают суперзвездой в единоборствах. В инстаграме он второй или третий человек в России по подписчикам.

– Вы так говорите, как будто это имеет большое значение. Чем проще предмет, тем он более доступен. Если предмет интеллектуальнее – он менее доступен. Количество подписчиков – это то, чего надо стыдиться.

Нурмагомедов – один из лучших бойцов современности. Он выиграл 29 боев, из них восемь – нокаутом. Однако, в годы, проведенные в UFC, насчитывается 10 случаев, когда по каким-то причинам срывались поединки Хабиба. Вы об этом знали?

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