Историк, режиссер и телеведущий Евгений Понасенков, также известный как Маэстро, рассказал, что он думает о популярности экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в инстаграме. На текущий момент на него подписано порядка 32 миллионов человек.
– Хабиба Нурмагомедова вы знаете?
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– Не знаю, но лингвистически и этимологически он как-то связан с горным Кавказом.
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Менеджер Хабиба предложил Фергюсону бой с Орлом. Он не шутит
– Его считают суперзвездой в единоборствах. В инстаграме он второй или третий человек в России по подписчикам.
– Вы так говорите, как будто это имеет большое значение. Чем проще предмет, тем он более доступен. Если предмет интеллектуальнее – он менее доступен. Количество подписчиков – это то, чего надо стыдиться.
Нурмагомедов – один из лучших бойцов современности. Он выиграл 29 боев, из них восемь – нокаутом. Однако, в годы, проведенные в UFC, насчитывается 10 случаев, когда по каким-то причинам срывались поединки Хабиба. Вы об этом знали?
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Источник – Sport24.
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