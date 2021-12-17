В нулевых UFC только разгонялся, а ютьюб еще не хранил терабайты безумных трештоков и замесов бойцов. Поэтому каждый горячией видос из закулисья единоборств летел к фанатам через ИК-порты слайдеров и раскладушек. В 2005 году хитом стала комичная потасовка в раздевалке между американцем Чарльзом Беннеттом и бразильцем Кристиано Марселло.

После короткой перепалки Беннетт сбил Марселло и осыпал панчами сверху. Но тренер по джиу-джитсу извернулся, обвил ногами шею Чарльза и нежно придушил, чтобы американец отключился и перестал махать руками. За 10 лет двухминутный конфликт растянулся в грандиозную «Санта-Барбару».

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Беннетт родился во Флориде в 1979-м. У него было еще 10 братьев и сестер, семья жила бедно, а отец ушел к другой женщине. Чтобы прокормить 11 ртов мать занялась продажей наркотиков и параллельно употребляла сама. Когда ее арестовали, Чарльза отправили к отцу в соседний город. Оказалось, что папа тоже приторговывает наркотой, сидит на крэке, а детям не рад. Поэтому большую часть времени Чарльз проводил на улице с такими же оборванцами, много конфликтовал и получал по шее.

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Чарльз Беннетт Фото: Twitter

Но при этом мальчик классно проявлял себя в американском футболе на школьном уровне. Несмотря на низкий рост и худобу, Беннетт получил место в защите-полузащите и хорошо справлялся со здоровяками-форвардами. У Чарли даже появилась мечта – добраться до НФЛ и стать звездой. Но систематическое нарушение дисциплины привело к исключению из команды. Затем Беннетта выгнал из дома отец. Подросток бросил школу, чтобы зарабатывать наркоторговлей, но попался и сел на год в тюрьму.

За решеткой Чарльз сосредоточился на боевых искусствах и тренировался с местными гангстерами. А когда вышел на волю, то нашел в газете объявление о наборе учеников в местный зал ММА. На просмотре тренеров впечатлили сила и скорость бывшего футболиста. Его даже поставили на тестовые бои против тяжеловесов. Чем они кончились, неизвестно, но Беннетта в зал приняли. Параллельно он продолжал торговать наркотой.

Примерно в то же время у Чарльза, которому не было и 20, родился сын. Он понял, что с криминалом пора завязывать, если не хочет, чтобы его дети выросли в нелюбви, как он сам. Беннетт завязал с дилерством и сосредоточился на карьере бойца. Правда, за употребление веществ его ловили аж до 2011-го.

«Когда мама моего ребенка забеременела, я бросил продавать наркотики, чтобы быть лучшим родителем и наблюдать, как растет мой сын. Это было совсем нетрудно. Я прошел путь от заработка хороших денег на продаже наркотиков до заработка хороших денег на драках», – объяснил Беннетт.

Чарльз Беннетт Фото: Twitter

Осенью 1999-го Чарльз дебютировал в профессиональных ММА на турнире в Атланте. Первый бой он проиграл: Джон Свифт задушил фрешмена. Но во втором поединке Беннетт вырубил Тодда Керни, который держал ход боя в своих руках, но Чарли так швырнул его на канвас, что Керни потерял сознание.

Молодой боец чередовал яркие победы с нелепыми поражениями, но зато стабильно выдавал перфомансы. Он гавкал в камеру, выходил на бои в футболках с матерщиной, а после побед залезал на сетку и исполнял сальтуху назад. Однажды после поражения болевым приемом на руку от Таканори Гоми Беннетт заявил, что судья ошибся – Чарльз не просил остановить бой по простой причине: в тюрьме он так много мастурбировал, что это закалило его руки, и он не чувствовал боль.

Этот бой проходил в рамках японского промоушна Pride. Для японцев безумный темнокожий американец был настоящей экзотикой. Беннетт даже взял прозвище Бешеный Конь (Krazy Horse - специально с ошибкой). На него собирались огромные залы, несмотря на неоднозначную статистику бойца: 14-8. За нелепыми поражениями следовали блестящие победы: после болевого от Гоми Беннетт за две минуты нокаутировал непобежденного японца Йоширо Маеду.

Чарльз Беннетт Фото: Twitter

С 1999-го по 2009-й Чарльза арестовывали 14 раз за всякие дикости: торговля кокаином, кража со взломом, нападение на беременную женщину, избиение человека арматурой. Он даже поменял прозвище на Felony – Уголовник.

Но, пожалуй, главный бой в карьере Беннетт провел не в октагоне, а в раздевалке.

В новогоднюю ночь 2005 года в японском городе Сайтама проходил турнир Pride Shockwave 2005. На тот турнир промоушн собрал всех своих топовых бойцов. Там бился даже Федор Емельяненко, который сломил огромного Зулузиньо. Были и другие именитые бразильцы: Вандерлей Силва, Рикардо Арона, Кристиано Марселло, который тренировал японца Кена Канеко, с которым предстояло биться Беннетту.

Чарльз на пятой минуте первого раунда сломал Канеко рычагом локтя. Кен сдался, а американец отправился в раздевалку досматривать остальные бои карда. Оказалось, Бешеный Конь делил комнату с Вандерлеем и Марселло. По словам Беннетта, в помещении было 20 бразильцев, несколько японцев и он один.

В какой-то момент Марселло показалось, что Чарльз издевается над его учеником Канеко. Через секунду американец уже сидел верхом на бразильце и махал руками, но так и не мог достать до лица Кристиано. Возня на полу продолжалась пару минут под азартные крики команды бразильцев. В какой-то момент Марселло перехватил шею соперника ногами и сжал ее. Чарльз на глазах обмяк и выключился. В этот момент к нему подошел Вандерлей, перевернул на спину и пнул ноги американца. Видео заканчивалось диким взглядом поверженного бойца.

Когда видео разорвало юный интернет нулевых, Беннетт вдруг выступил с неожиданным наездом. В 2011-м в интервью Bleacher Report боец обвинил бразильцев в том, что они вырезали часть пленки, и рассказал свою версию событий:

«Я вернулся в раздевалку, переоделся и смотрел остальные бои. Кристиано начал нести чушь на португальском в мою сторону. Я говорю: «Я дерусь не бесплатно, я дерусь за деньги. Давай что-нибудь придумаем». А он такой: «Ты думаешь, я чмошник?» И когда я встал, он ударил меня дважды. На видео вы не видите, как он ударил меня, вы просто видите, как я встаю и врываюсь в драку. А потом меня душат. Когда я очнулся, Вандерлей пинал меня, он пнул мою ногу и ушел. Так что я встал, поднял свою кожаную куртку, и закричал: «Ниггер, я тебя не боюсь!» – и ударил с правой. Попал, прям как надо. Вандерлей развернулся на 180 градусов и рухнул. Все в раздевалке такие: «Что за хрень сейчас была?» И пока они смотрели, ниггер, который только что вырубил бразильца, убежал».

Конфликт получил неожиданный поворот в 2016-м. Беннетт участвовал в турнире Rizin в той же Сайтаме. Американец рубился с Минору Кимурой, которого тренировал Вандерлей Силва. Перед боем Чарльз встретил бразильца в гостинице. Вандерлей, как танк, покатился на Чарльза, который на две головы ниже его. Беннетт скрылся в лифте, выкрикивая оскорбления, а бразильца оттащили охранники.

В октагоне Чарльз мегаэпично вырубил Кимуру первым же ударом на седьмой секунде. Минора пошел в удар коленом в прыжке и поймал точный панч в висок, рухнул и отведал серию добивающих ударов в голову. Когда на настил выбежали операторы, Чарльз схватил камеру и направил так, чтобы было видно его лицо и сидящего в первом ряду Вандерлея, которому американец махал, а Силва сидел с кислой улыбкой. Но затем Беннетт схватил микрофон и сказал: «Сладкий, ты знаешь, что случилось в 2005-м. Вот почему ты до сих пор бесишься!»

Через несколько минут Беннетт шел с кубком по коридору, когда ему навстречу выкатился гигантский Вандерлей с красными от злости глазами и словами: «Ну, давай, давай, давай, давай. Иди сюда, ублюдок». Чарльз прижался к стене, оказавшись за прослойкой улыбающихся секьюрити. Силва метался вокруг живой стены, махал ногами в сторону Беннетта и матерился. Но когда понял, что соперник не выйдет, развернулся и пошел прочь. А Чарльз кинул ему в спину на прощание: «А я-то победил, эй!»

Но карма догнала Беннетта. Победа над Кимурой стала для него последней в ММА – при этом 42-летний Чарльз выступает до сих пор во второсортных промоушнах США и Китая. С 2016 года он выходил в октагон 13 раз – последний 1 октября 2021-го – и проиграл все бои. Но поединки Беннетта до сих пор хорошо собирают: например, последние он проводил в кулачных боях Bare Knuckle Fighting Championship, в котором не носят перчатки. Каждый из них набирал примерно по два миллиона просмотров.

В результате из-за воспитания, лени, наркотиков и глупости Чарльз так и остался культовой местечковой фигурой. Он не вырос ни в звезду НФЛ, не попал в UFC – по словам Беннетта, Дэйна Уайт отказал ему в контракте из-за криминального прошлого. Сейчас Чарльз ведет стримы в инсте и ютьюбе, в которых жалуется на долги, курит косяки, поет песню «Дагестан», под которую выходил Хабиб, и просит скинуть денег на карточку.

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