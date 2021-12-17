Бывший боец UFC Кевин Ли высказался о подписании контракта с промоушном Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Здесь почти все лучше, чем было в UFC. Да, UFC действительно ничем не лучше. Может, разве что в плане медийного внимания, потому что там бои показывают на ESPN. Хотя в наши дни многое теряется в суматохе. Честно говоря, сейчас все лучше во многих отношениях. Я собираюсь драться в этом промоушене и пролить кровь за Хабиба», – сказал Ли.

Ad

Кевин Ли регулярно вызывал Хабиба на поединок, когда оба бились в UFC. Американец поддевал российского чемпиона, чтобы получить титульный поединок. Некоторые из его высказываний разошлись на мемы.

Смешанные боевые искусства Продавал наркотики и дрался в раздевалке. Главный уголовник ММА 5 ЧАСОВ НАЗАД

«В стиле Хабиба много дыр. Я вызывал его на бой последние два-три года, потому что видел эти дыры».

«Посмотрите на Хабиба: он выиграл один поединок и уже собрался драться с Мэйвезером за 100 миллионов долларов. Хорош, это не так работает».

«Быть первым, кто уберет ноль [из графы его поражений] – такое выдается раз в жизни. Особенно против парней вроде Хабиба».

«Они не хотят подпускать меня к российскому пацану. Я вызываю его уже несколько лет. Я понимаю, что у них большие планы на российский рынок, а я могу эти планы нарушить».

«Я готов принять бой с Хабибом и побить его за часть денег, которые попросит Конор».

Теперь Ли будет получать от Хабиба гонорар в биткоинах, а критиковать Орла взялся Евгений Понасенков. Маэстро считает, что боец должен стыдиться большой аудитории в соцсетях

Федор Емельяненко может провести прощальный бой уже летом. Последний Император назвал желаемого соперника

Источник: MMA Fighting.

Смешанные боевые искусства Понасенков – о популярности Хабиба в инстаграме: «Надо стыдиться» ВЧЕРА В 20:00