Актер Алексей Панин и певец Никита Пресняков договорились провести поединок по правилам бокса в промоушне «Наше Дело». Мужчины устроили конфликт на пресс-конференции.

Пресняков: Я спрашиваю тебя, мне реально интересно, почему так: вся Россия на тебя бомбит. Ты даже уехал из России!

Ad

Панин: Я нормальный, как все люди. Трахаюсь, пью.

Смешанные боевые искусства «В его стиле много дыр». Хабиб подписал в промоушн хейтера 2 ЧАСА НАЗАД

Пресняков: А зачем ты это снимаешь?

Панин: Я не снимал! Все, что про меня есть, это выложили в сеть, а не я сам. С собаками – это не я. С мужиками ***** [занимаюсь сексом]! А тебя это смущает? С мужиками – не монтаж! В чем проблема?

Организаторы «Нашего дела» предложили Преснякову и Панину подраться только ногами, но Панин исключил такой вариант: «Только по боксерским правилам: со шлемом и капой».

Смешанные боевые искусства Продавал наркотики и дрался в раздевалке. Главный уголовник ММА 7 ЧАСОВ НАЗАД