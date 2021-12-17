Актер Алексей Панин и певец Никита Пресняков договорились провести поединок по правилам бокса в промоушне «Наше Дело». Мужчины устроили конфликт на пресс-конференции.
Пресняков: Я спрашиваю тебя, мне реально интересно, почему так: вся Россия на тебя бомбит. Ты даже уехал из России!
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Панин: Я нормальный, как все люди. Трахаюсь, пью.
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Пресняков: А зачем ты это снимаешь?
Панин: Я не снимал! Все, что про меня есть, это выложили в сеть, а не я сам. С собаками – это не я. С мужиками ***** [занимаюсь сексом]! А тебя это смущает? С мужиками – не монтаж! В чем проблема?
Организаторы «Нашего дела» предложили Преснякову и Панину подраться только ногами, но Панин исключил такой вариант: «Только по боксерским правилам: со шлемом и капой».
Главная звезда «Нашего дела» – Никита Джигурда. Он уже избил Виталия Милонова и быстро нокаутировал Отара Кушанашвили. Известен новый соперник – куда более серьезный.
А еще в том же промоушне «Наше дело» дрался рэпер Schokk. Он рассказал о победе над Ромой Жиганом, реакции Оксимирона и бое с D.Masta.
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