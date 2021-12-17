В Долгопрудном жестоко убили борца бразильского джиу-джитсу Николая Устинова. 40-летний мужчина погиб в результате нападения подростков: 16-летняя девушка сказала бойфренду, что мужчина ее изнасиловал.

Девушка назначила Устинову встречу на площадке. Туда она пришла в компании молодого человека и его друга, которые и убили мужчину. На допросе они рассказали, что повалили Николая на землю и ударили ножом в шею. Их заключили под стражу, а девушку отпустили, она проходит по делу как свидетель. Знакомые Устинова утверждают, что девушка не состояла с убитым в романтических отношениях – их связывал долг, который та не хотела отдавать.

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Последние пять лет Устинов выступал на любительских соревнованиях, а 18 декабря планировался его дебют в профессиональном турнире. В прошлом он работал оператором «Мосфильма», в последние месяцы трудился инженером по установке фильтров для воды.

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