В Долгопрудном жестоко убили борца бразильского джиу-джитсу Николая Устинова. 40-летний мужчина погиб в результате нападения подростков: 16-летняя девушка сказала бойфренду, что мужчина ее изнасиловал.
Девушка назначила Устинову встречу на площадке. Туда она пришла в компании молодого человека и его друга, которые и убили мужчину. На допросе они рассказали, что повалили Николая на землю и ударили ножом в шею. Их заключили под стражу, а девушку отпустили, она проходит по делу как свидетель. Знакомые Устинова утверждают, что девушка не состояла с убитым в романтических отношениях – их связывал долг, который та не хотела отдавать.
Ad
Последние пять лет Устинов выступал на любительских соревнованиях, а 18 декабря планировался его дебют в профессиональном турнире. В прошлом он работал оператором «Мосфильма», в последние месяцы трудился инженером по установке фильтров для воды.
Смешанные боевые искусства
Панин подерется с Пресняковым. Им предложили бой только ногами
А в Петербурге ищут бойца ММА, сбежавшего из отдела МВД. Его задержлин за нападение на сотрудников центра «Э» и попытку завладеть оружием.
Что вы знаете о Чарльзе Беннете? Этот файтер продавал наркотики и мечтал о UFC, но получил отказ от Дэйны Уайта.
Источник:«РЕН ТВ».
Смешанные боевые искусства
«В его стиле много дыр». Хабиб подписал в промоушн хейтера
Смешанные боевые искусства
Продавал наркотики и дрался в раздевалке. Главный уголовник ММА
Реклама
Ad
Реклама
Ad