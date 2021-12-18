В ночь на 19 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Vegas 45. Накануне состоялось взвешивание, на котором произошло необычное событие.

Боец тяжелого веса Джастин Тафа провалил взвешивание: весы показали 121,11 кг, что на 450 грамм больше лимита весовой категории. Тафа стал первым в истории бойцом UFC, который провалил взвешивание в данной категории. Его соперник – Гэрри Хансакер.

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