Тиктокер Даня Милохин провел бой по необычным правилам против другого блогера Артура Бабича.
На турнире PvP Arena Милохин и Бабич подрались в гигантских боксерских перчатках в восьмиугольном ринге маленькой площади. Единогласным решением судей победил Милохин. В разогревающем поединке встретились тиктокеры Димас Блог и Кирилл Волик – раздельным решением бой завершился ничьей.
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Ринг-анонсером боев работал стенд-ап комик Расул Чабдаров, а комментировала схватки еще один тикток-блогер, Аня Покров. Бои обслуживал арбитр Союза ММА Дмитрий Валуевич.
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