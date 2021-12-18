Тиктокер Даня Милохин провел бой по необычным правилам против другого блогера Артура Бабича.

На турнире PvP Arena Милохин и Бабич подрались в гигантских боксерских перчатках в восьмиугольном ринге маленькой площади. Единогласным решением судей победил Милохин. В разогревающем поединке встретились тиктокеры Димас Блог и Кирилл Волик – раздельным решением бой завершился ничьей.

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Ринг-анонсером боев работал стенд-ап комик Расул Чабдаров, а комментировала схватки еще один тикток-блогер, Аня Покров. Бои обслуживал арбитр Союза ММА Дмитрий Валуевич.

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