Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут поединок в среднем весе на турнире RCC.
Бой состоится летом 2022 года в Екатеринбурге и будет пятираундовым, об этом бойцы объявили на турнире RCC 18 декабря.
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Александр Шлеменко идет на серии из трех побед подряд. В последнем поединке в октябре омский боец единогласным решением судей одолел Артура Гусейнова в промоушне Eagle FC, в мае 2021-го Шлеменко победил бразильца Марсио Сантоса единогласным решением в Fight Nights, а в декабре 2019-го задушил гильотиной Дэвида Бранча в RCC.
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Магомед Исмаилов в предыдущей схватке уступил Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде. До этого Исмаилов не проигрывал 12 боев подряд, лишь один из них завершив вничью.
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