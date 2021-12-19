В последние время за Моргенштерном закрепился новый статус. Автор хитового «Кадиллака» и главный хитмейкер страны превратился во врага народа. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил Алишера в торговле наркотиками в соцсетях, а сам рэпер уехал из России, записал грустный «Домой» и объяснил: он продает свою физиономию, а не запрещенные вещества.

Сам Моргенштерн при этом ассоциируется не только с разрывными хитами и медийными скандалами, но и со спортом. Весной мы уже рассказывали об околоспортивных достижениях Алишера. Он конфликтовал с Хабибом Нурмагомедовым, соревновался с Юрием Дудем в жиме лежа и покорил баскетболиста Шакила О’Нила. Тот танцевал под трек ICE вместе с сыном.

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Алишер Моргенштерн и Ксения Собчак Фото: Getty Images

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С тех пор биография Моргенштерна раздулась, а в списке его спортивных побед появилась еще парочка любопытных строк. Пока Алишера жарят за наркопанчи, он ведет экстремальное шоу на СТС, а в клипах рэпера появляются баскетболисты и мемные звезды поп-MMA.

Моргенштерн – лицо «Русского ниндзя»

В конце октября Алишер дал интервью Ксении Собчак и признался, что не понимает сути праздника Победы. Через несколько дней после этого на СТС должен был выйти перезапуск спортивно-экстремального формата «Русский ниндзя». Ведущими проекта были регбист Василий Артемьев, блогер Ида Галич и сам Моргенштерн. Они же комментировали прохождение полосы препятствий и поддерживали выступающих.

Но, услышав критику Алишера в адрес Дня Победы, СТС перенес премьеру на конец ноября. В итоге дебют Моргенштерна в качестве телеведущего все-таки состоялся, а регбист Артемьев охарактеризовал рэпера как обычного и где-то даже скромного парня.

Участница шоу, гимнастка (и сестра известной актрисы) Карина Асмус, подтвердила слова Василия. По ее мнению, Алишер с уважением относился ко всем выступающим.

На Алишера взъелись MMAшники

Далеко не все звезды спорта согласны с хвалебными речами Артемьева и Асмус. В марте против Моргенштерна выступил боец Александр Шлеменко. Он призвал запретить концерты Алишера в родном Омске, а после назвал рэпера «чертом».

Шлеменко поддержал еще один MMAшник, Иван «Уральский Халк» Штырков. Тогда же к Моргенштерну прицепилось новое определение – «кусок дерьма». Хабаровский спортсмен нашел в творчестве Алишера похабщину, жуть и нехорошую пропаганду.

Рэпер, несмотря на комментарии спортсменов, стал частью MMA-сообщества. Летом подписал контракт с промоушном HFC MMA, дважды посетил площадку и прокомментировал ивент «Хардкора». Организаторы в шутку предлагали Алишеру бой с комиком и певцом Александром Реввой: «За чемпионский пояс – тарелку Муз-ТВ». Тот вежливо отказался, назвал себя примером для детей и задал резонный вопрос: «Как они будут смотреть, как я кому-то лицо чищу?»

Чуть позже, правда, Алишер признался, что готов выйти в октагон за 20 миллионов долларов. Да и то, если поймет, что после поединка останется в живых. В том же интервью Моргенштерн раскрыл секрет популярности MMA. По мнению Алишера, в кулачных боях есть что-то животное, а людям с древних времен нравится, когда два оппонента решают, кто из них круче с помощью физической силы.

При этом, отвечая на критику бойцов, Моргенштерн не раз заявлял о необходимости запретить MMA. «Что за спорт, где лежачего добивают?» – возмущался Алишер в разговоре с Дмитрием Гордоном.

В клипах играет в баскетбол и танцует с Абдурозиком

Без заигрываний с MMA, тем не менее, не обходится и творчество рэпера. В клипе «Домой» вместе с Алишером флексил маленький недобоец Абдурозик. Он пока так и не подрался с не менее мемным Хасбиком, но, говорят, организацией долгожданного поединка может заняться сам Дэйна Уайт. Действующий президент UFC, по словам блогера Асхаба Тамаева, готов купить бой за 1,5 миллиона долларов. Хасбик, впрочем, опроверг эту информацию.

В клипе на трек OLALA Моргенштерн и вовсе играет в баскетбол. Танцует в футболке «Чикаго Буллз» в окружении чирлидерш, сидит на кольце и исполняет эффектный данк. Нечто похожее делали и американские рэперы Tyga и ASAP Ferg. Их клип Dennis Rodman (с участием самого Денниса) появился в сентябре 2020-го.

Рассказал Гордону об охране и правильном питании

Инсайдами о физической форме Моргенштерн делился не только с Дудем, но и с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. В интервью Алишер раскрыл секрет бешеного похудения: оказалось, дело не в наркотиках. Несколько лет назад рэпер весил 97 кг, но с помощью правильного питания и подсчета калорий избавил тело от 25 лишних килограммов.

«Углеводы только с утра и только с медленным гликемическим индексом. Лучшие углеводы – это перловка. Гречка тоже хорошо. На ночь углеводы нельзя кушать», – рассказывал Морген. Рэпер выпивает четыре литра воды в день.

В том же разговоре Алишер признался, что задумался об охране после высказываний популярных бойцов. У них, по мнению рэпера, агрессивные фанаты. Некоторые звезды из других видов спорта при этом относятся к Моргенштерну с долей недоверия. Фигурист Алексей Ягудин, например, отметил, что тяжелые съемки в «Ледниковом периоде» помогли бы узнать, кем на самом деле является рэпер. Осталось дождаться, когда Морген преобразует в жизнь текст трека «Домой», вновь прилетит в Россию и избавится от звания врага народа. Тогда участие в проекте Первого канала будет вполне возможным.

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