19 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир UFC Вегас 45 (UFC Fight Night 199), в главном бою которого подрались американские бойцы тяжелой весовой категории – 36-летний Деррик Льюис и 32-летний Крис Докос.

Льюис нокаутировал Докоса уже на отметке 3.36 в первом раунде.

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Всего на счету Деррика 26 побед при девяти поражениях. Крис прервал свою победную серию из четырех боев, потерпев пятую неудачу в карьере при девяти победах.

В соглавном бою турнира сразились бойцы в полусредней весовой категории. 38-летний американец Стивен Томпсон проиграл 33-летнему соотечественнику Белалу Мухаммаду единогласным решением судей (25-30, 26-30, 26-30).

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