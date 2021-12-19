19 декабря в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир UFC Вегас 45 (UFC Fight Night 199), в главном бою которого подрались американские бойцы тяжелой весовой категории – 36-летний Деррик Льюис и 32-летний Крис Докос.
Льюис нокаутировал Докоса уже на отметке 3.36 в первом раунде.
Смешанные боевые искусства
Моргенштерн уважает наркотики или спорт? Разобрали его пристрастия
4 ЧАСА НАЗАД
Всего на счету Деррика 26 побед при девяти поражениях. Крис прервал свою победную серию из четырех боев, потерпев пятую неудачу в карьере при девяти победах.
В соглавном бою турнира сразились бойцы в полусредней весовой категории. 38-летний американец Стивен Томпсон проиграл 33-летнему соотечественнику Белалу Мухаммаду единогласным решением судей (25-30, 26-30, 26-30).
Продавал наркотики и дрался в раздевалке. Вы знаете, кто главный уголовник ММА?
Промоушн Хабиба Eagle FC подписал контракт с экс-бойцом UFC Кевином Ли. Он обещал победить Нурмагомедова
Следите за новостями ММА на Eurosport.ru
Смешанные боевые искусства
Шлеменко и Исмаилов объявили о бое летом 2022-го
15 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Милохин побил другого тиктокера. Самый странный бой года
21 ЧАС НАЗАД