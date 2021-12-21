Коэффициенты на победу Джулианны Пеньи перед боем с Амандой Нуньес доходили до 10. Венесуэльская спортсменка считалась самым большим андердогом за всю историю титульных поединков Аманды – бразильянка шла явным фаворитом и предыдущие девять боев за пояс, но в этот раз претендентку похоронили сразу после анонса схватки.

На это были основания. Пенья чередовала победы с поражениями и получила титульник только потому, что всех остальных Нуньес уже перебила, а с венесуэлкой вопрос оставался незакрытым еще с 2016-го. Пять лет назад Джулианна шла на серии из четырех побед подряд и претендовала на бой с Нуньес, но в UFC решили по-другому. Вместо Пеньи Аманда встретилась с Рондой Роузи и отправила легенду в рестлинг. Джулианна тем временем стала жертвой Валентины Шевченко и потеряла шансы подраться с Нуньес.

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Джулианна Пенья – Валентина Шевченко Фото: Getty Images

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Пенья никогда не сомневалась, что побьет Аманду – ни пять лет назад, ни перед UFC 269. В 2016-м она обратилась к чемпионке и детально предсказала, как пройдет их схватка: «Аманда, давай устроим пятираундовую войну на UFC 205 в «Мэддисон-сквер-гарден». Хотя погоди-ка, ты же не можешь дышать после второго раунда». Все так и вышло: в 2021-м Пенья и Нуньес устроили жесткий размен, после которого Аманда так вымоталась, что попалась на удушение – бой закончился ровно в середине второй пятиминутки.

После поединка победительница задвинула речь, которой навлекла поток хейта. «UFC необходимо создать для меня новый пояс – он должен называться «Самая крутая мама на планете». Не пытаюсь ничего отнять у Аманды, она замечательная мать. Но свою дочь я родила, и чувствую, что после родов я первая мама-чемпион», – сказала Пенья. На девушку накинулись болельщики – замечание назвали гомофобными и напомнили, что среди чемпионок есть еще как минимум две матери: Крис Сайборг из Bellator и Кайлу Харрисон из PFL.

Пенья объяснила, что имела в виду – на эмоциях венесуэлка неправильно упаковала мысли, но суть остается той же: только она взяла пояс после того, как девять месяцев выносила ребенка. Аманде ребенка родила ее жена и тоже боец UFC Нина Ансарофф, а Крис Сайборг и Кайла Харрисон усыновили племянников. Пенья не принижала заслуг других чемпионок, но красочно рассказала, в чем отличия.

«Я родила почти на 42-й неделе беременности. Мне сделали экстренное кесарево сечение. Врачи сказали: «Мы должны вытащить ребенка прямо сейчас». Я смотрела, как они выпотрошили меня будто рыбу, вынули кишки, положили на стол, бросили обратно и зашили. Если бы не терапия Мерсье, я не вернулась бы в октагон. Я была беременна 10 месяцев и пережила сумасшедшее, очень эмоциональное кесарево сечение. Не знала, собираюсь ли снова драться. У меня заняло время, чтобы привести тело в порядок, вернуть его к максимальной производительности», – вспоминала Пенья.

Джулианна Пенья победила Аманду Нуньес Фото: Getty Images

Журналисты зацепились за материнскую тему и предложили венесуэлке идею – стать тренерами в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter вместе с Нуньес. Пенье понравилось – реалити ей отлично знакомо. В 2013-м она стала его первой победительницей среди женщин, когда девушки бились под руководством Ронды Роузи и Миши Тейт. Пенья дралась в команде Тейт – во время боя на UFC 269 Миша топила за Джулианну в зрительном зале.

В TUF Пенья часто конфликтовала с другими девушками, чем настроила против себя зрителей. Непростой характер Джулианны сопровождает ее в течение всей карьеры. После реалити она отправилась в зал American Top Team, где познакомилась с владельцем Дэном Ламбертом. Пенья появилась в ATT до сотрудничества UFC с USADA – по ее словам, другие девушки регулярно принимали стероиды, о чем ей сообщил Ламберт в первый же день.

«Он поприветствовал меня в спортзале и заявил: «Девочки в ванной делают друг другу уколы в задницу». А я такая: «Нет, этого не может быть». Он ответил: «Клянусь Богом, они все на стероидах». Я не поверила, а он тряс мою голову и говорил: «Уверяю! Они делают это!» – рассказывала Пенья. Неизвестно, насколько правдивы слова венесуэлки, но она отмечала, что Аманды Нуньес среди допингисток не было – в тот момент она тренировалась в другом зале.

Аманда Нуньес, Дэйна Уайт и Джулианна Пенья Фото: Getty Images

Джулианна ушла из ATT и вернулась в зал SikJitsu, где получила разрывы крестов, коленных сухожилий и мениска, выбыв на полтора года. Обстоятельства жутких травм вызывали столько вопросов, что в ситуацию вмешался лично Дэйна Уайт. Босс UFC был уверен, что Пенью травили в родном зале, потому что девушка носила экипировку с победного TUF. По версии Дэйны, один из бойцов напал на нее со спины и сбил с ног.

«Самая страшная травма, о которой я слышал. Она была в истерике, когда я разговаривал с ней. Она занималась в зале, и один из партнеров по тренировкам, парень, обратился к ней: «О, ты в футболке The Ultimate Fighter, мы очень напуганы». Он сказал это, а затем фактически напал на нее: запрыгнул на спину, начал крутить шею, а колено порвалось, когда она упала. Самая отвратительная вещь, которую я когда-либо слышал. Через полтора-два года она поправится – я сказал ей оставить этот отвратительный спортзал и найти другое место с новыми тренерами и спарринг-партнерами. Это все, что мне известно», – рассказывал Уайт.

Джулианна Пенья на The Ultimate Fighter Фото: Getty Images

Главный тренер зала SikJitsu Рик Литтл опроверг слова президента UFC. По его словам, Пенья получила травму, когда пыталась сделать бросок через голову, а ее нога застряла между матами. Позже венесуэлка прояснила ситуацию: сцена с футболкой из реалити-шоу действительно была, но оппонент не нападал на нее со спины. Просто спарринг получился слишком принципиальным, а потому закончился грустными последствиями. До сих пор так и не выяснилось – это Пенья приукрасила инцидент для Уайта или босс все не так понял.

Дэйна зря переживал: позже оказалось, что тем самым бойцом оказался Джош Гоу, друг Джулианны, и он действительно не хотел ей навредить. Пенья вполне способна постоять не только за себя, но и за того же Гоу, что продемонстрировала в конце 2015-го, когда ее саму арестовали за нападение. Венесуэлка и Джош ввязались в уличную драку, после чего Пенья отвела кореша в ближайший бар, чтобы привести его в порядок – на лице у парня был порез. Как позже сообщалось в полицейских отчетах, в рубке участвовало около 20 человек.

Сотрудники бара не пустили бойцов, потому что экстренно закрылись из-за потасовки. Это привело Пенью в гнев – он прописала двум охранникам ногой в пах. Затем парочка снова попыталась войти, но дверь была заблокирована. Тогда Гоу потерся окровавленным лицом об окно, чтобы продемонстрировать свою проблему. Персонал вызвал полицию – копы заковали балагуров в наручники и отвезли в участок. Пенья несколько раз оскорбила полицейского, но обошлась штрафом в 5 тысяч долларов – отдала шестую часть гонорара за последний бой с Джессикой Ай.

Инцидент совсем не повлиял на карьеру Джулианны. Через полгода она победила Кэт Зингано и затребовала Нуньес. Когда вместо этого ей предложили Шевченко, венесуэлка выкинула смертельный номер и отказалась от боя – не хотела делить один турнир с Конором Макгрегором. Изначально поединок с Валентиной планировался на UFC 205, где он в лучшем случае открыл бы главный кард. «Я не хотела делить всеобщее внимание с Макгрегором. Я реалист и знала, что Конор станет самым большим событием UFC 205, так зачем мне драться в этом турнире? Хочу, чтобы мой бой имел большее значение. Вот почему мы не договорились драться той ночью», – объясняла Джулианна.

Когда UFC вернулся c предложением провести бой с Шевченко главным событием на UFC Fight Nights, Пенья с радостью согласилась, но бесславно проиграла. После победы над Амандой Нуньес у новой чемпионки легчайшего веса появится шанс взять реванш и у Валентины, но для начала придется доказать, что победа над бразильянкой не была случайностью.

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