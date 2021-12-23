В Москве на Нижней Сыромятнической улице 22 декабря мужчина напал на сына бойца ММА Вячеслава Дацика. 16-летний подросток и его друг в результате избиения в подъезде многоэтажки получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

Нападавшим оказался 38-летний наркоман Сергей Фадеев. Мужчина, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, о чем сообщила его супруга – она заявила, что муж бросался на всех подряд.

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Полиция уже арестовала Фадеева, вскоре он будет доставлен в СК. Ему предъявят обвинение по двум статьям: хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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