Бывший боец UFC в полутяжелом весе Хадис Ибрагимов победил Хусейна Адамова в титульном поединке на Hardcore MMA, а после схватки сообщил о семейной трагедии.

«Когда я учился в школе, в 10-11-м классе, у меня был родственник. Он по боксу выступал по профессионалам, ездил биться за океан. Мотиваторовал меня. Позже он женился на моей сестре. Именно он подготовил меня к бою против Адамова. Мне больно гворить, но вчера его убили ударом ножом в живот. Муж моей родной сестры, у которой осталось трое детей. Я хотел бы посвятить эту победу ему. Я не мог сдаться, мне было очень больно.

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Сейчас на мне большая ответственность: я должен прокормить не только мою семью, но и семью сестры с тремя детьми. Я буду в два раза упорнее тренироваться, биться, хочу в два раза больше зарабатывать, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Всем спасибо. У меня больше нет слов, и прощу меня не поздравлять. Сегодня для меня эта победа не очень важна. Сегодня мне настроиться на бой было как никогда тяжело. Вчера ночью я вообще не спал», – сказал Ибрагимов.

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