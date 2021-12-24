Блогер Александр Шпак победил Никиту Джигурду в поединке под эгидой поп-ММА-промоушна «Наше дело».

Бой проходил по особым правилам – три раунда по две минуты. Соперники сразу обрушили друг на друга жесткие размены, на второй минуте Шпак активизировался сильнее и выстрелил серией ударов. Во втором раунде 60-летний Джигурда улетел в нокдаун, и бой остановили, объявив 41-летнего Шпака победителем.

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