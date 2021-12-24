Блогер Александр Шпак победил Никиту Джигурду в поединке под эгидой поп-ММА-промоушна «Наше дело».
Бой проходил по особым правилам – три раунда по две минуты. Соперники сразу обрушили друг на друга жесткие размены, на второй минуте Шпак активизировался сильнее и выстрелил серией ударов. Во втором раунде 60-летний Джигурда улетел в нокдаун, и бой остановили, объявив 41-летнего Шпака победителем.
Ad
Видео можно посмотреть здесь.
Смешанные боевые искусства
«Вчера зарезали моего родственника». Боец посвятил победу убитому
Ранее Джигурда подрался с Отаром Кушанашвили и победил его. Бой в поп-MMA закончился за 100 секунд.
Никита Джигурда: бросил пить ради Емельяненко, как побил Милонова – смотри большое интервью на Eurosport.ru.
Смешанные боевые искусства
Наркоман избил 16-летнего сына Дацика и его друга в Москве
Смешанные боевые искусства
Отказалась от Конора и дралась с мужиками. Кто избил Нуньес
Реклама
Ad
Реклама
Ad