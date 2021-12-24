«Немного унизительно, когда в маленьком замкнутом пространстве внутри огромного ангара Джейсон Стэтхэм и Киану Ривз в одиночку дерутся с 12 парнями. А я пришел к Бобу, который тренировался с одним парнем, но весь вспотел», – рассказывал режиссер Илья Найшуллер о подготовке к съемкам боевика «Никто».

Главную роль в экшне сыграл 57-летний на тот момент Боб Оденкерк, который до этого ни разу не был в тренажерке и прославился как комедийный актер и сценарист. Однажды в подвал дома Боба залез метамфетаминщик и напугал всю семью. Актер вызвал полицейских, которые лишь впятером утащили наркошу, но один из копов бросил на прощание что-то вроде: «Вы все сделали правильно. Но если бы это была моя семья, здесь бы все закончилось по-другому».

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Актер сначала расстроился, а затем решил превратить историю в фильм о возрастном отце семейства, который может дать сдачи такому типу из подвала, но по какой-то причине этого не делает. С этой идеей Боб обратился к сценаристу Дереку Колстаду – автору серии фильмов «Джон Уик». А продюсировали проект Дэвид Литч и Чад Стахелски – создатели трилогии о мстительном киллере и друзья Киану Ривза.

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Компания познакомилась на съемках первой «Матрицы» – каскадера Стахелски наняли в качестве дублера и коуча для Ривза. Чад с детства занимался боевыми искусствами и набрал несколько черных поясов. Он поступил во всемирно известную академию Дэна Иносанто – единственного ученика Брюса Ли, которому легенда позволил обучать других людей своему стилю джиткундо до максимального уровня. Вскоре Чад превратился из ученика в преподавателя академии.

Дублер Киану Ривза Чад Стахелски после съемок в третьей «Матрице» Фото: Getty Images

Первая работа Чада в кино – роль дублера Брендона Ли в культовом фильме «Ворон». Параллельно братья Вачовски и хореограф боев Юань Хэпин вели кастинги в Австралии, Китае, Канаде и США, разыскивая идеального дублера для Киану Ривза в «Матрице», и Чад попал на радары. Каскадер работал на одном из телешоу и в день прослушивания разбил голову, снимая трюк, – его сбила машина.

«Я думал: окей, сделаю какой-нибудь бросок и связочку, ну и хорош. Но они поговорили по-китайски, а затем указали мне на хореографа боевых сцен Чень Ху и сказали: просто повтори все, что он сделает. Полтора часа спустя я вернулся весь в поту, пройдя все комбинации, удары, сальто. По сей день это самое долгое и трудное прослушивание в моей жизни. Тогда же я впервые встретил Киану – мы сфоткались и разошлись», – вспоминал Чад.

Стахелски думал, что его не взяли, потому что новостей не было месяц. Затем раздался звонок с приглашением на повторный кастинг. Чад пришел и сделал все то же самое, что и в первый раз. Через неделю ему предложили роль дублера Нео, но каскадер отказался – у него был контракт с телешоу.

Дэвид Литч в качестве дублера Бреда Питта Фото: Getty Images

Вскоре выяснилось, что Киану Ривз травмировал шею, съемки перенесли, и Чад все же сыграл Нео вместе с Киану. Мужчины так подружились на съемках, что Стахелски стал постоянным дублером Ривза, сыграл вместе с ним в сиквелах «Матрицы» и «Константине». Чад даже стал координатором трюков в боевиках Вачовски и взял в напарники друга – Дэвида Литча.

Литч вырос в маленьком городишке в Висконсине. Дэвид обожал боевые искусства и залипал на боевики и шоу с драками. Он обвешал всю комнату постерами с каратистами и в гараже изучал приемы по книгам, потому что в городе не было ни одной школы единоборств. Позже Литч поступил в универ в Миннесоте и пришел в местную школу Иносанто. На соревнованиях Дэвид познакомился с Чадом, который и привел нового приятеля в кино.

До работы над сиквелами «Матрицы» Дэвид уже отпахал в качестве дублера Бреда Питта в «Бойцовском клубе», «11 друзьях Оушена» и «Шпионских играх», выступал каскадером в «Блейде», «Сорвиголове» и даже в ситкоме «Клиника».

Чада и Дэвида бесили современные экшны, которые шли по пути упрощения трюков для удешевления съемок. К началу нулевых вместо красивых экшн-связок и хореографии драк режиссеры и продюсеры снимали отдельно каждый удар и каждое падение, а затем монтировали из них франкенштейнов. Это убивало работу каскадеров как искусство.

Дэвид Литч и Чад Стахелски Фото: Getty Images

После выхода триквела «Матрицы» у друзей появилась идея бизнес-модели, которая перевернула жанр экшена.

«Во время съемок «Матрицы» мы изучили, как китайская команда по боевой хореографии обучает актеров перед съемками, чтобы они могли более динамично участвовать в цепочках трюков. Мы захотели привнести это в западное кино», – рассказывал Литч.

Со Стахелски они основали компанию 87eleven, арендовали склад недалеко от аэропорта Лос-Анджелеса и собрали вокруг себя лучших каскадеров Голливуда.

Через инсайдеров в студиях фирма узнавала, какой боевик готовится к запуску. Затем вся команда специально для будущего фильма разрабатывала оригинальную цепочку трюков, которую невозможно снять по принципу «удар отдельно, падение отдельно». Это были сложные постановочные драки и погони, которые команда изобретала, снимала и монтировала самостоятельно на свои деньги, хотя студии даже не просили об этом. После этого Литч и Стахелски передавали видео напрямую режиссеру готовящегося фильма. У постановщика падала челюсть, и он убеждал студию нанять команду – только дурак не захочет украсить боевик классной экшн-сценой.

Студии не просто нанимали каскадеров: Чад и Дэвид продавали полный перечень услуг. Их команда приводила в форму ведущих актеров проекта и обучала их хореографии боя, а каскадеры получали роли плохих парней, которые красиво получают по щам, и дублеров звезд.

Чад Стахелски, Дэвид Литч и Киану Ривз на презентации «Джон Уик» Фото: Getty Images

Первый же проект 87eleven стал их главной визитной карточкой. Чад и Дэвид убедили Зака Снайдера нанять их для съемок эпика «300 спартанцев» в 2004 году. Стахелски и Литч перевезли всю команду на площадку в Монреаль и несколько месяцев обучали актеров рукопашному бою и сражениям на мечах. В результате получился суперхит, собравший полмиллиарда долларов, и для компании каскадеров открылись любые двери.

87eleven наняли для производства «Голодных игр», «Росомахи», «Шерлока Холмса» Гая Ричи, «Рэд», «Неудержимых», практически всех боевиков с Джейсоном Стэтхэмом, новых «Черепашек ниндзя», «Мира Юрского периода». Режиссеры обожали Литча и Стахелски, ведь они не просто ставили трюки, но и раскрывали характеры персонажей через экшн.

В 2013-м они создали боевой стиль Росомахи, который развивался и изменялся вместе с персонажем. «Когда я разговариваю с каскадерами о сценах, мне обычно предоставляют меню трюков, которые могут подойти. Но Стахелски и Литч понимают, что борьба на экране должна служить повествованию. Они всегда говорят об истории», – расхваливал мастеров режиссер «Росомахи» и «Логана» Джеймс Мэнголд.

Через 10 лет успешной работы 87eleven Чад и Дэвид поняли, что пора снимать кино самостоятельно. Они умели ставить и режиссировать экшн, научились снимать, пока готовили боевую хореографию для других режиссеров, великолепно знали и чувствовали актеров, потому что сами работали дублерами. Все, что требовалось – идеальный сценарий.

Чад Стахелски, Джейсон Стетхэм и Дэвид Литч на презентации «Хоббс и Шоу» Фото: Getty Images

В 2013-м к постановщикам обратился их старый друг – Киану Ривз. У него на руках был свеженький скрипт боевика «Джон Уик». «Я отправил им сценарий изначально для постановки экшна, но втайне надеялся, что они захотят снять все. И они сделали это!» – сиял Ривз.

Три месяца Чад и Дэвид тренировали жесточайшим трюкам Киану, который и так носил белый пояс по бразильскому джиу-джитсу и черный по дзюдо.

«Мы хотели сделать из обычного парня сверхчеловека за несколько месяцев. Никакого подвоха: нужно было всего лишь жить в спортзале по шесть-восемь часов в день, сидеть на диете и терпеть, как каждый тренер по джиу-джитсу, дзюдо и боевым искусствам, которых мы вытаскивали из нашей глубокой и темной пещеры с талантами, выбивает из тебя дерьмо. Он должен был пережить это, а значит, не пить алкоголь, вкалывать на беговой дорожке, делать растяжку каждый день. Плюс хореография, хореография, хореография. Это большое дело. Немногие парни могут это сделать», – описал Стахелски подготовку Киану к съемкам.

«Джон Уик» взорвал прокат: при бюджете в 20 млн долларов (для Голливуда это бюджет артхаусного инди) боевик собрал 86 мультов в мире и получил 86% положительных рецензий критиков на крупнейшем агрегаторе Rotten Tomatoes.

Каскадерское прошлое новоиспеченных режиссеров сформировало узнаваемый стиль их фильмов: длинные и крайне жестокие драки с использованием оружия и подручных материалов, сцены, снятые длинными дублями, а также трюки, 90% которых звезды выполняют сами.

После успеха «Джона Уика» режиссеры разделились: Стахелски продолжил работу с франшизой Киану Ривза в одиночку, а Литч снял «Дедпул-2» и «Взрывную блондинку» с Шарлиз Терон. 10-минутная драка Терон с толпой мужиков, снятая под длинный кадр, стала лучшей экшн-сценой 2017-го.

Чад и Дэвид не только снимали фильмы и ставили драки – они воспитывали профессионалов и открывали двери. Например, член их команды Сэм Харгрейв, который работал дублером Криса Эванса и ставил боевую хореографию для серии «Капитана Америки», тоже переключился на режиссуру и снял бронебойный «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом. И снова чувствовался узнаваемый стиль команды 87eleven – многоступенчатые связки в драках, длинные дубли (12-минутная сцена погони с драками и перестрелкой) и Крис Хемсворт, исполняющий почти все трюки самостоятельно. Причем Харгрейв сработал еще и как оператор – прыгал, падал и бегал за актерами с камерой в руках.

Кстати, изначально «Тайлер Рейк» должен был снимать российский режиссер Илья Найшуллер, который снимал безумные клипы «Ленинграда» и боевик от первого лица «Хардкор». Но из-за проблем со здоровьем он отказался от проекта. В 2018-м Найшуллер снова пересекся с 87eleven: сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад написал специально под Боба Оденкерка боевик «Никто», Дэвид Литч стал продюсером фильма, а Найшуллера наняли режиссером.

Впервые в жизни 57-летний сценарист и комик Боб играл экшн-героя, но тренеры 87eleven сотворили чудо, превратив лысеющего мужчину в машину смерти. Оденкерк потратил два года на тренировки для кино. В результате весной 2021-го Найшуллер стал первым режиссером из России, чей фильм возглавил американский прокат, а фильм получил 84% на Rotten Tomatoes. Несмотря на продюсерское кресло Литча, стиль 87eleven снова считывался: жесточайшая четырехминутная драка в автобусе, в которой Боб исполнял связки по 4-5 ударов, – возможно, лучшая экшн-сцена года.

В новой «Матрице» Чад и Дэвид выступили в роли консультантов, а в фильме Ланы Вачовски сыграли минимум трое каскадеров из их команды. Кроме того, постоянный актер фильмов 87eleven, мастер боевых искусств и тренер Оденкерка Даниэл Бернхардт (жесточайше получает по лицу выше в сценах из «Никто» и «Взрывной блондинки») вернулся к роли агента Джонса, которую исполнял в третьей части «Матрицы».

В середине нулевых Стахелски и Литч воскресили боевики. Из клише экшнов 1980-х и 1990-х постановщики создали собственный стиль жестокой и ультрареалистичной хореографии, от просмотра которой плавится мозжечок. Спустя 15 лет после запуска компании Литча и Стахелски практически в каждом стоящем боевике работают каскадеры 87eleven.

Кстати, Киану Ривз мог и не сыграть Нео и Джона Уика. Актер мог стать хоккеистом, но променял шанс попасть в НХЛ на кино. Когда Киану уже стал звездой в Голливуде, он продолжал играть в хоккей с обычными парнями с заправки. А мог рубиться с Фетисовым и Третьяком

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