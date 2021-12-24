Боец ACA Young Eagles в полулегком весе Ильяс Муцаев избил женщину за просьбу сделать музыку потише. Елена Ступникова попросила 18-летнего файтера приглушить звук в приоре – автомобиль с громкой музыкой стоял в ее дворе посреди ночи.

«Вот так вот сделаешь в собственном дворе вежливое замечание приглушить запредельно громкую музыку из приоры в 2 часа ночи некой юной восходящей звезде бокса Ильясу и проведешь ночь в написании заявления о нанесении телесных повреждений в полиции. Поиску рабочего травмпункта, потому как в полиции дают адрес пункта, который полгода как на ремонте, а в итоге по скорой отъедешь с сотрясением мозга и травмой уха от профессионально поставленного удара по голове в Боткинскую. Несмотря на матерные оскорбления и уверения юноши в том, что до его высот не подняться, угроз расправой его друзей или родственников у отделения полиции, да и всем заявлениям, что ему ***** [все равно] на всех вокруг, он будет делать то, что в кайф.

Ad

Но самое смешное – звезда бокса наваял встречное заявление, что злые люди напали и побили его. Фото «побитого» в отделении полиции сделала, еще не зная, что он пишет встречное заявление, поскольку оскорбления продолжились в дежурной части, и дежурному капитану было совершенно все равно. Я вот думаю, дисквалификация 100%, вопрос: за то, что применяет профессиональные навыки бойцовского спорта на горожанах или за профнепригодность по причине того, что звезду бокса (с его слов) якобы могут побить обычные люди?» – написала Ступникова в фейсбуке.

Смешанные боевые искусства Джигурда считает себя победителем боя со Шпаком 2 ЧАСА НАЗАД

В ноябре 2021-го Муцаев дебютировал в профессиональных ММА поединком против Магомед-Эмина Дадаева и проиграл единогласным решением судей.

Пока боец ACA Young Eagles нападает на женщин, тиктокер Даня Милохин нашел равного по силе соперника и подрался с блогером Артуром Бабичем . Бой вышел очень странным.

Источник:

.

Смешанные боевые искусства Каскадеры «Матрицы» воскресили боевики. Кто делает лучшие экшны 8 ЧАСОВ НАЗАД