Многие поклонники единоборств считают борцов скучными: неинтересно смотреть на возню в партере, когда есть ударники, которые рискуют улететь в глухой нокаут. Если до сих пор уверены, что борцы не способны удивить, пора взглянуть на турецкую масляную борьбу.

Поединок между двумя борцами, или пехливанами, проходит на травяной площадке без ограничений по размеру. Цель схватки – уложить соперника на спину или поднять и пронести его, сделав три шага. При выполнении одного из условий рефери тут же останавливает поединок. Если борец побеждает старшего соперника, то целует ему руку в знак уважения.

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Прежде чем схватка начнется, пехливаны с головы до ног обмазываются оливковым маслом. Оно делает тело настолько скользким, что классические захваты из борьбы становятся почти невозможны. Один борец может быть крупнее и тяжелее другого, но масло лишает его главного преимущества – цепкости. Поэтому, чтобы выиграть, спортсмены полагаются на скорость и технику. Борцы мажут маслом друг друга – так они демонстрируют взаимное уважение.

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Борцы в масле Фото: Getty Images

Единственное, что надето на пехливанах во время схватки – кишпет. Это 13-килограммовые штаны из кожи буйвола, их также покрывают маслом, чтобы оппонент не уцепился. Единственный надежный метод захвата, которым пользуются борцы во время поединка, – засунуть руку в штаны оппонента. Такой прием легален, существует куча техник бросков с рукой в паховой области соперника.

Стоит сразу сказать: борцам нельзя хвататься за гениталии оппонента и засовывать пальцы в анус. У многих именно такое представление о турецкой масляной борьбе, но это домыслы и больная фантазия. Есть и другие запреты: нельзя бить оппонента и наносить тычки в уязвимые зоны, а если борец потерял кишпет во время схватки, он автоматически считается проигравшим.

Прочный кишпет изготавливается минимум за три дня, для главных борцов время увеличивается до недели. Если за кожаными брюками бережно ухаживать, они прослужат до пяти лет. Как только борец получил кишпет у мастера, следует сразу замочить его в масле на два-три дня, а затем надеть и тренироваться три часа, чтобы штаны сели по фигуре. «Кишпет – это личное. Поначалу были трудности, когда впервые попробовал его надеть. Он должен быть идеальным. Когда носите его, действительно чувствуете себя борцом. Я очень скучаю по кишпету – так же, как по отцу», – признался борец Ариф Джан.

Борцы в масле Фото: Getty Images

До 1975-го поединки не ограничивали по времени. Бой длился часы и даже дни – до тех пор, пока один из участников не рухнет без сил. Сегодня один поединок ограничен 40 минутами, но если очевидного победителя не выявят, рефери назначит еще 15, в течение которых судьи будут считать технические действия. Это пригодится, если поединок не закончится досрочно – тогда победителем станет более активный и технически успешный борец.

Главный турнир по масляной борьбе – Киркпинар. С 1360-го летний фестиваль ежегодно проходит в турецком городе Эдирне. Он длится три дня – на третий определяется тройка призеров, а победитель объявляется башпехливаном – главным борцом. Масляная борьба проводилась на всех ярмарках на территории Османской империи, но только победитель Киркпинара до следующего года признавался лучшим из лучших – так продолжается и в 2021-м.

Самый крутой борец последнего 10-летия – Али Гюрбюз. Он действующий башпехливан, который взял титул в 2019-м и защитил в 2021-м. Если Гюрбюз победит и в следующем году, то станет пожизненным обладателем золотого пояса. Однажды 34-летний турок уже был близок к этому: в 2013-м выиграл Киркпинар третий раз подряд, но лишился титула из-за допинга – в масляной борьбе с ним активно борются и сотрудничают с ВАДА.

Али Гюрбюз Фото: Getty Images

В наказание за читерство Гюрбюза дисквалифицировали на два года, лишили золотого пояса и денежной награды в 2300 евро. Вероятно, больше всех расстроился дед борца Мехмет Озтюрк, который тоже был пехливаном, а сейчас хранит все награды внука. Отец Гюрбюза, Реджеп, становился башпехливаном в 1988-м, а спустя год скончался.

Фестиваль Киркпинар входит в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. За последние 100 лет турнир отменяли один раз – в 2020-м из-за коронавируса. Несмотря на интересные правила и насыщенный бэкграунд, борьба в масле не прижилась за пределами Турции. За границей этот вид спорта котируется только в Нидерландах и Японии. Возможно, виноваты сами турки, которые не допускают представителей других стран на Киркпинар. В 1997-м в Амстердаме состоялся первый чемпионат Европы. Победил, конечно, борец из Турции – Ченгиз Эльбей, который ранее выигрывал на Киркпинаре.

Еще более странные правила, чем в масляной борьбе, были в поединке Дани Милохина с Артуром Бабичем. Кто победил

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