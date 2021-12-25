Боец смешанных единоборств Джесси Генри погиб в результате взрыва шины пожарной машины.

Генри работал в пожарной части, шина взорвалась когда он менял колесо. Бойца доставили в больницу, где он скончался от сильного повреждения головы – в нее попал датчик. Генри проработал пожарным четыре года. До этого он служил в армии США. У него осталась девятилетняя дочь. В ММА боец провел четыре боя, выиграл два из них и столько же проиграл.

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Источник: KSLA-TV.

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