Боец ММА Сергей Харитонов рассказал, возможен ли его поединок с Александром Емельяненко, а также, что он думает о гонорарах за бой своего потенциального соперника с блогером Артемом Тарасовым.
«Если он вообще не сопьется, живой останется… Если кто-то предложит, но никто не предлагает. Все только говорят, а так никто. Недавно мне позвонили. Говорят, что уже идут переговоры с моим менеджером. А я: «Да вы чего – я бы об этом знал бы точно. Со мной никто не разговаривал. Уже распланировали себе бой по ММА, по боксу, но никаких предложений нет. Все только говорят, а если предлагают, то заявляют, что Сергей хочет большие деньги. Какие большие деньги? Это сколько? Если они платят десять миллионов Емельяненко, а Тарасову – пять. За эту клоунаду. Не видел бой, но видел его отрывки. За что платить людям такие деньги?», – сказал Харитонов на ютьюб-канале ISTOKIYA MUSIC.
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Источник – ISTOKIYA MUSIC.
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