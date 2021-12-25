Боец ММА Сергей Харитонов рассказал, возможен ли его поединок с Александром Емельяненко, а также, что он думает о гонорарах за бой своего потенциального соперника с блогером Артемом Тарасовым.

«Если он вообще не сопьется, живой останется… Если кто-то предложит, но никто не предлагает. Все только говорят, а так никто. Недавно мне позвонили. Говорят, что уже идут переговоры с моим менеджером. А я: «Да вы чего – я бы об этом знал бы точно. Со мной никто не разговаривал. Уже распланировали себе бой по ММА, по боксу, но никаких предложений нет. Все только говорят, а если предлагают, то заявляют, что Сергей хочет большие деньги. Какие большие деньги? Это сколько? Если они платят десять миллионов Емельяненко, а Тарасову – пять. За эту клоунаду. Не видел бой, но видел его отрывки. За что платить людям такие деньги?», – сказал Харитонов на ютьюб-канале ISTOKIYA MUSIC.

Ad

Смешанные боевые искусства Боец ММА погиб от взрыва шины во время работы пожарным 6 ЧАСОВ НАЗАД

Обмазанные оливковым маслом мужчины что-то ищут друг у друга в штанах – теперь это называется спортом? Оказывается, всегда называлось: масляная борьба остается важным культурным наследием Турции

Следите за новостями ММА на Eurosport.ru

Смешанные боевые искусства Мужики в масле лезут друг к другу в штаны. Дикая борьба из Турции 10 ЧАСОВ НАЗАД