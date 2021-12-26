60-летний шоумен Никита Джигурда рассказал, что будет, если он умрет на ринге. В последнем бою его нокаутировал эпатажный блогер и бывший бодибилдер 41-летний Александр Шпак во втором раунде в рамках промоушна «Наше Дело».

– Как родилась идея подраться со Шпаком? Это же совершенно другой уровень, не похожий на Милонова или Кушанашвили.

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– За 10 дней до боя мне позвонили с «Нашего дела» и сказали, что Саша Шпак подписал контракт. Мой следующий бой должен был состояться в январе, но поскольку Шпак согласился, я тоже подписал контракт. Ни разу не сходил в спортзал, не ударил по груше, не спарринговался. Знал, что должен победить духом. Хотя, самое сложное в этом бою – отсутствие претензий к Саше Шпаку. Я вызвал его после того, как ведущий Владимир Соловьев, адвокат Сергей Жорин и Иосиф Пригожин отказались – три ссыкуна. Вылили дерьма на меня и сказали, что Джигурда сумасшедший. Кстати, перед боем с Милоновым и Кушанашвили я дважды проходил комиссию, приносил справки о том, что я нормальный. После боя с Кушанашвили все отпрыгивали от меня. А Сашка дал согласие – супер! Он использовал шанс, который я ему дал.

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– Всего 10 дней на подготовку и ни одного похода в зал?

– Когда я проводил свои оккультные и ведические обряды, внутренний голос говорил мне никуда не ходить. Слышал задачу дать шанс хорошему парню, который не побоялся пойти против общественного мнения. Да, он сделал это набивая татухи и вставляя сиськи. Но я проштудировал его инстаграм и не нашел оскорблений в чью-либо сторону. Вдобавок он оказался в теме языческой культуры. Никаких претензий к нему не было. И была только одна задача – показать силу единения с природой и раскрыть за татуированной оболочкой нежную душу Шпака.

– Не чувствовали, что сильно рискуете?

– Там был удар по затылку, который свалил меня в первом раунде. Увы, он не был оценен должным образом. Шпак случайно так ударил, никакого наказания для него не может быть. Это бой, все понятно. Но судья обязан был дать мне до 3-х минут восстановиться. Плюс, после удара по спине у меня защелкнула мышца. И я испытывал такую боль в спине… Но я не подавал виду. Поднимался после нескольких нокдаунов. По контракту у меня написано, что я беру на себя ответственность за все травмы, вплоть до летального исхода. Но для меня бой остановиться может только нокаутом.

Никита Джигурда назвал себя победителем в бое с Александром Шпаком

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