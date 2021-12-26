Актер Никита Джигурда рассказал о следующем сопернике в промоушне «Наше дело» и планах на реванш с блогером Александром Шпаком.

«Я сразу сказал о бое-реванше, который привлечет еще большее внимание. Никто не сможет сказать, что я побеждал только слабеньких. Я сознательно пошел на разницу в весе в 25 килограмм, в возрасте – в 19 лет. Сознательно! И никто нас не может обвинить в постановочности. Так что респект Александру Шпаку. Реванш состоится в конце февраля-начале весны. А в январе у меня поединок с Николаем Лукинским, который взял титул «Король ринга» и при этом очень некрасиво повел себя в мой адрес. За это я его и вызвал», – сказал Джигурда.

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