UFC опубликовал подборку лучших нокаутов 2021 года.

В топ-5 самых эффектных финишей, опубликованном ютьюб-канале промоушна, вошли нокауты Иржи Прохазки против Доменика Рейеса, Роуз Намаюнас против Чжан Вэйли, Игнасио Бахамондеса против Рузвельта Робертса и Камару Усмана против Хорхе Масвидаля.

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