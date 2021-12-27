UFC опубликовал подборку лучших нокаутов 2021 года.
В топ-5 самых эффектных финишей, опубликованном ютьюб-канале промоушна, вошли нокауты Иржи Прохазки против Доменика Рейеса, Роуз Намаюнас против Чжан Вэйли, Игнасио Бахамондеса против Рузвельта Робертса и Камару Усмана против Хорхе Масвидаля.
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