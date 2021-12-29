Хабиб Нурмагомедов никогда не проигрывал в профессиональной карьере бойца смешанных единоборств. Рекорд бывшего чемпиона UFC – 29-0, причем в список побед включены выступления по панкратиону. Это не означает, что спортивная карьера обошлась без поражений – их было как минимум четыре.

Первое случилось в 2007 году, когда 19-летний Хабиб дрался на турнире по рукопашному бою против Абдурахмана Мамаева. К тому моменту Нурмагомедов наработал на красный пояс, Мамаев был в шаге от черного. Абдурахман много и эффективно атаковал, а Орел запомнился разве что красивой вертушкой, которая не достигла цели. Итог – победа Мамаева 5:0. Судя по лицу Хабиба, он и сам понял, что уступил по делу.

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Следующее поражение ждало Нурмагомедова спустя год в финале чемпионата России по боевому самбо в весовой категории до 68 кг. Соперником Хабиба стал Магомед Ибрагимов из Чечни. Более опытный Ибрагимов тоже должен был выступать за Дагестан, но заявился от другой республики, чтобы попасть на первенство.

Бойцы осторожничали и не стремились проявлять инициативу – судья даже вынес предупреждение за пассивное ведение поединка. Большую часть времени парни дрались в стойке: Ибрагимов сбивал темп Хабиба мощными лоукиками, Хабиб бил нацеленные хуки и апперкоты в голову, но малая часть ударов прилетела в цель. Откровенно унылый бой привел к ничейному исходу, а судьи отдали победу Ибрагимову. После оглашения результата будущий чемпион UFC опустился на колени и закрыл лицо руками. Соперник, который также тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова, помог Хабибу встать и поднял его руку.

По Ибрагимову можно отследить, каких примерно успехов добился бы Нурмагомедов, если бы и дальше пошел по пути любительского спорта. Ибрагимов принял гражданство Узбекистана, перешел в вольную борьбу, а заодно и на несколько весовых категорий выше – до 97 кг. На Олимпиаде-2016 он взял бронзу, уступив только азербайджанцу Хетагу Гозюмову, а в Токио вылетел в первом раунде после поражения турку Сулейману Караденизу. Ибрагимов сильно изменился с победы над Хабибом – ощущение, что на ОИ выступал совсем другой человек.

Магомед Ибрагимов Фото: Getty Images

В 2009-м в полуфинале турнира по грэпплингу в категории до 77 кг Хабиб встретился с, пожалуй, главным джитсером России Леонидом Гатовским – мужчина первым в стране получил черный пояс в бразильском джиу-джитсу.

Гатовский доминировал на протяжении всей схватки, а Хабиб умело оборонялся. Когда в позиции гарда оказался Гатовский, ему удалось закрыть на шее Хабиба треугольник. Нурмагомедов не мог выбраться, поэтому нашел другой способ спастись: начал ползком пятиться, вытаскивая себя и соперника за пределы ковра. По нынешним правилам за такую выходку дисквалифицируют, но тогда Хабиба наказали лишением балла. Гатовский не отпустил шею Нурмагомедова по сигналу рефери, что вызвало бурную реакцию в углу Орла. Судья вернул оппонентов в исходное положение, но в этот раз Хабиб быстро выбрался из удушающего. В итоге джитсер победил по баллам, но именно он был ближе всех к досрочной победе над Нурмагомедовым.

Еще в 2005-м Леонид открыл зал Lion, где проводят тренировки не только по грэпплингу и джиу-джитсу, но и тайскому боксу и ММА. Сейчас этот зал котируется как один из лучших в Европе, а сам Гатовский снимает видео на ютьюб и ведет тренерскую деятельность на высшем уровне. Например, он работал с Али Багаутиновым, когда тот феерил в UFC, а сейчас находится в углу чемпиона AMC Fight Nights Дмитрия Бикрева. Гатовский мог бы стать крутым соперником для Хабиба в поединке по грэпплингу, который сам боец не исключает. Но в начале 2021-го на вопрос о реванше с Леонидом чемпион лишь отрицательно покачал головой. Очевидно, что и сейчас Гатовский составил бы серьезную конкуренцию.

Леонид Гатовский, Дамиан Грабовский и Хабиб Нурмагомедов Фото: Other Agency

В 2010-м на турнире Всероссийской федерации самбо в Краснокамске Хабиб проиграл уже в первом круге петербуржцу Владимиру Зенину. За карьеру в любителях Орел побеждал на чемпионатах России и мира, но турниры проводились под эгидой альтернативных федераций. Хабиб ни разу не брал титул в соревнованиях, организованных Всероссийской федерацией самбо или FIAS (Международная федерация), а Министерством спорта аккредитованы только они.

В категории до 74 кг, в которой Орел уступил Зенину, участвовали 32 человека по системе плей-офф. Среди них были знакомые любителям российских ММА фамилии – друг Хабиба Шамиль Завуров и ветеран АСА Венер Галиев, который дошел до финала. Зенин признавался, что к моменту поединка ничего не знал о будущем сопернике, а впервые его фамилию увидел, рассматривая список участников турнира.

Хабиб был крупнее Зенина, который выступал в природной весовой категории. Владимир старше Нурмагомедова на 11 лет, но в схватке боец из Дагестана удивил Зенина физической силой. Как и в первых двух случаях, бойцы провели равный поединок, а проиграл Хабиб из-за правил, по которым при ничейном результате победа отдается тому, кто последним провел техническое действие. Зенин удачно прошел в ноги и вышел на удушающий, но Хабиб вместе с нависшим соперником выкатился за пределы ковра, и судье пришлось возвращать поединок в стойку. После поражения Хабиб вел себя намного сдержаннее, чем в поединке с Ибрагимовым, но не скрывал разочарования, когда с неохотой обнимал соперника.

Карьера Зенина в профессиональных ММА завершилась еще до поединка с Хабибом. Он провел 17 боев, из которых выиграл 13. Его самым серьезным соперником оказался друг Хабиба Михаил Малютин – это случилось в 2005-м на турнире М-1. В 2021 году Зенину 44 года, он давно закончил со спортом. За успехами Хабиба Владимир начал следить лишь в последнее время. «Если честно, про тот бой никогда и не вспоминал, пока несколько лет назад Александр Игоревич Коршунов не напомнил. Как раз в то время известность Хабиба начала набирать обороты. Вот с тех пор и слежу за его боями. Прекрасно понимаю, сколько сил и здоровья стоит Хабибу чемпионство, и искренне желаю ему удачи и терпения», – говорил Зенин до завершения Нурмагомедовым карьеры.

Все эти неудачи случились с Хабибом за рамками профессиональной карьеры в ММА. В профи Орел не проигрывал, хотя и этот факт научно не доказан, учитывая, из каких поединков состоит рекорд Нурмагомедова. Шесть из 29 боев Хабиб выиграл на турнирах по правилам панкратиона. Российский боец Али Багаутинов участвовал в одних соревнованиях с Хабибом и помнит, как это было. «В панкратионе я с 2008-го по 2013-й каждую субботу дрался. Фактически 300 боев точно есть. Если с боевым самбо, то за 500 выходит. Хабиб? Они приезжали практически на все соревнования по панкратиону в Москве. Помню, «Кубок Атриум» был, только за тот вечер он четыре боя провел. После Кубка они куда-то еще поехали, там выступили. Не помню, чтобы он кому-то проигрывал», – говорил Али.

Хабиб, Багаутинов и другие бойцы той эпохи провели кучу схваток по правилам панкратиона, но в рекорд внесена либо их малая часть, либо вообще ни одного. Неизвестно, сколько еще боев выиграл Хабиб, но точно известно только об одном, который не зафиксирован в Sherdog и Tapology. Багаутинов прекрасно помнит поединок Хабиба с Раджем Хизриевым: «Они такой зрелищный бой закатили, вообще не стояли на месте. За этот поединок можно было отдельный приз дать. До сих пор помню, как они дрались: Хабиб борьбой победил, а на руках Раджик чуть переигрывал».

Если бы этот бой не затерялся, а его сразу внесли в рекорд, после победы над Джастином Гэтжи рекорд Нурмагомедова составил бы 30-0. Тогда фанаты были бы уверены, что Хабиб закрыл гештальт, а хейтеры лишились аргумента в пользу того, что Орел слишком рано завершил карьеру.

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