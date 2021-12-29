Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал, когда планирует провести реванш с российским бойцом Петром Яном.
«В прошлый раз я дрался против крутого парня, и теперь мы собираемся встретиться еще раз. Это все, что сейчас имеет значение. Я надеюсь, что наш бой состоится на мартовском турнире. Шон Шелби сказал, что в UFC рассматривают три даты: февраль, март и апрель. Считаю, что апрель слишком далеко. Март был бы идеальным вариантом. Я уже готовлюсь», – заявил Стерлинг.
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На реванш в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе намекнул и Петр Ян: он выложил пост с интригующей подписью.
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«Вышли поиграть в мяч, после батя включился. Телефон где? Показал пару моментов сыновьям и вам, мои зрители! Скоро будут новости! Ждем бумаги. Сыновья – это сила», – написал Ян под публикацией.
Не только Алджамейн Стерлинг анонсировал возвращение в октагон – ранее Никита Джигурда сообщил, с кем проведет следующий бой. Поединок актера и шоумена состоится уже в феврале.
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Источник: MMA Junkie
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