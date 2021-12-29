Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, кого считает лучшим бойцом ММА на данный момент.
«Прямо сейчас Камару Усман – самый сильный боец в мире вне зависимости от весовой категории. Просто потрясающе, что это парень сделал и чего добился за последние несколько лет. Усман пошел уже по второму кругу – он обошел всех этих парней на круг, победил их дважды. Так что сейчас он законный первый номер мирового рейтинга вне зависимости от весовой категории», – заявил Уайт.
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«Люди писали мне в социальных сетях, что я должен сделать еще одну попытку и убедить Хабиба вернуться. Но я уверен, что с Хабибом покончено. Он только что начал свое собственное дело – Eagle Fighting Championship. Я не думаю, что он еще хочет драться.
И еще я думаю вот о чем: вы знаете, что потеряв отца, он как бы потерял желание и азарт драться. Мне кажется, отец был его движущей силой, говоря ему: давай сделаем то, давай сделаем это. Теперь, когда это ушло, я не думаю, что он снова будет драться», – сказал Уайт.
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Источник: SportsKeeda
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