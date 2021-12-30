Бывший боец UFC Йошинори Хори признался, что зарабатывал деньги сексуальными контактами с мужчиной, чтобы оплачивать карьеру в смешанных единоборствах.

«Пять лет назад, когда я был с другом, мне сказали, что можно получить деньги простой мастурбацией в Сибуе. Я последовал за ним, но подумал, что это похоже на видео для взрослых! Мне сказали спрятать лицо и объяснили, что это не так, но меня обманывали разными способами. У меня не было денег, и я действительно хотел заниматься боевыми искусствами самостоятельно.

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Менее чем за час я получил 20 тысяч иен (153 евро), но это было довольно много! Это превысило оплату за два восьмичасовых рабочих дня, которые я провожу стоя. Сейчас это довольно болезненно, но я могу гнаться за мечтой, пока жив. И мне нравятся женщины, а не геи! Я заработал деньги, чтобы жить и заниматься боевыми искусствами», – написал Хори в твиттере.

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В профессиональной карьере Хори одержал 12 побед и три раза проиграл. В UFC он провел один поединок – проиграл нокаутом Хакиму Даводу в 2019-м. В данный момент японец выступает в промоушне Rizin и идет на серии из трех побед.

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