Ученик Федор Емельяненко, боец AMC Fight Nights Григорий Пономарев, заявил, что Александру Емельяненко стоит заниматься здоровьем, а не биться в профессиональных ММА.

«Наверное, Александру уже надо каким-то другим делом заниматься. Если брать профессиональные ММА, то здесь ему уже тяжеловато будет. Бой между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым? Я вообще не хотел бы этого, потому что ничего хорошего не выйдет. Тем более Александру этот бой не нужен, потому что уже надо думать о своем здоровье, семье и о том, как можно дольше прожить, а не о боях с Гусейновым. Человек уже действительно столько пережил и в разных состояниях был», – сказал Пономарев.

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