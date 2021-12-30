Ученик Федор Емельяненко, боец AMC Fight Nights Григорий Пономарев, заявил, что Александру Емельяненко стоит заниматься здоровьем, а не биться в профессиональных ММА.
«Наверное, Александру уже надо каким-то другим делом заниматься. Если брать профессиональные ММА, то здесь ему уже тяжеловато будет. Бой между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым? Я вообще не хотел бы этого, потому что ничего хорошего не выйдет. Тем более Александру этот бой не нужен, потому что уже надо думать о своем здоровье, семье и о том, как можно дольше прожить, а не о боях с Гусейновым. Человек уже действительно столько пережил и в разных состояниях был», – сказал Пономарев.
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Федор объяснил, в чем причина разлада с младшим братом. Оказалось, все просто.
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Емельяненко-старший может провести бой на Красной площади. Уже известно, с кем он хочет подраться.
Источник: «Спорт-Экспресс».
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