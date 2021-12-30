В американском городе Брэнсон, штат Миссури, обнаружены останки бойца-любителя ММА Дэвида Кенига.

По данным полицейского управления Брэнсона, человеческие останки были найдены 22 декабря в лесной зоне. Их заметил мужчина, который искал оленьи рога. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Дэвиду Кенигу. В ходе обыска были также обнаружены личные вещи спортсмена-любителя.

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Согласно данным судмедэксперты, смерть бойца не была насильственной. В последний раз Кенига видели живым 8 февраля 2020 года. В марте 2020-го спортсмен был объявлен пропавшим без вести.

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Источник: MMA Junkie

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