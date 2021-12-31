Боец смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев, депортированный из России в Таджикинстан, задержан местой полицией сразу по прилете в Душанбе.
Спортсмена обвиняют по двум статьям УК Таджикистана – возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды, а также публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. При отягчающих обстоятельствах спортсмену может грозить до 15 лет тюрьмы.
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Чоршанбиева задержали в Москве за быструю езду без прав. Боец записал видео, на котором видно, что он превышает скорость, и разместил ролик в соцсетях. Позже выяснилось, что у Чоршанбиева нет прав российского образца.
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Источник: Sputnik Таджикистан.
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