Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его поединок с Вячеславом Дациком.
«Я много раз говорил, что наш бой с Дациком запланирован и поставлен в календаре. По моему плану он пройдет в середине или конце марта. Наши менеджеры находятся в тесной связи и уже имеют договоренность. Более того, этот бой будет сопровождаться большим и громким событием вокруг него самого. Поэтому следите за анонсами и ждите новостей», – сказал Емельяненко.
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Источник: «ВсеПроСпорт».
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