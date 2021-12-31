Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его поединок с Вячеславом Дациком.

«Я много раз говорил, что наш бой с Дациком запланирован и поставлен в календаре. По моему плану он пройдет в середине или конце марта. Наши менеджеры находятся в тесной связи и уже имеют договоренность. Более того, этот бой будет сопровождаться большим и громким событием вокруг него самого. Поэтому следите за анонсами и ждите новостей», – сказал Емельяненко.

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