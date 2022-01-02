Шведский полусредневес UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что хочет подраться с блогером Джейком Полом.
Чимаев бросил вызов начинающему боксеру и обратился к главе UFC Дэйне Уайту, чтобы он одобрил этот бой.
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«Дэйна Уайт, позволь мне размазать этого дерьмового парня Джейка Пола», – написал Хамзат в Твиттере.
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Джей Пол – блогер, который стал боксером, и за бэкграунд его многие хейтят. Объясняем, почему Джейк – красавчик.
Недавно Чимаев заборол топ-бойца UFC по странным правилам. Дэйна Уайт назвал шведского полусредневеса чеченского происхождения абсолютным дикарем и настоящим убийцей.
До успеха в UFC Хамзат менял фамилию и работал в трех разных местах. Он даже охранял зэков, а теперь охотится за Конором!
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