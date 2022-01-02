Шведский полусредневес UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что хочет подраться с блогером Джейком Полом.

Чимаев бросил вызов начинающему боксеру и обратился к главе UFC Дэйне Уайту, чтобы он одобрил этот бой.

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«Дэйна Уайт, позволь мне размазать этого дерьмового парня Джейка Пола», – написал Хамзат в Твиттере.

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