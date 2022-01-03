Боец-трансгендер Алана Маклафлин раскритиковала хейтеров, которые считают, что она специально дерется с женщинами, чтобы иметь преимущество. 38-летняя представительница США дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в сентябре 2021-го, когда победила Селин Провост.

«Трансфобы утверждают, что я специально перешла в женские соревнования, потому что не могла побеждать мужчин, будто моей предыдущей работой не было биться на настоящей войне и уносить человеческие жизни. Если бы я могла продолжать притворяться мужчиной, то начала бы драться в ММА в 2010 году. Будто в меня не стреляли, не резали ножом, не подрывали или что-то похуже. Член не делает кого-то сильным, а женщины, как цис, так и транс, сильнее, чем кажется», – написала в твиттере Маклафлин, которая служила в спецназе армии США, когда была мужчиной.

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