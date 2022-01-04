Российский боец-тяжеловес ММА Алексей Олейник, выступающий под эгидой UFC, поделился своим отношением к Александру Емельяненко.

– Между вами с Александром Емельяненко, насколько я помню, никогда не было взаимной симпатии, но на данный момент уже сложно вспомнить, чтобы кто-то из вас вспоминал другого злым словом. С какими чувствами сейчас встречаете очередную новость о нем в своем смартфоне?

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– Неправда, что мы никогда не относились друг к другу с симпатией. Когда-то мы тренировались вместе, ходили в один зал. Договаривались: «Саш, давай потренируемся сегодня». Приходили, боролись, отрабатывали. Вроде все было отлично. Встречались не раз на турнирах в качестве почетных гостей: «Леха!», «Саня!» Помогали, поддерживали, болели друг за друга. А потом внезапно через полгода после того, как вместе боролись, он говорит: «Вообще не знаю этого парня, никогда его не видел, Мешок». Не понял вообще этого: вроде боролись недавно, все было нормально, а сейчас ты напрягаешься…

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По поводу Саши скажу так: покуда он занимается херней, я всегда буду говорить: он занимается херней. Когда будет заниматься спортом или какой-то еще нормальной деятельностью – я буду говорить о нем нормально. Это адекватное человеческое отношение. И это касается любого – не только Саши. Если будет повод, я скажу: Сашу знаю, Саша – молодец, хороший парень. Когда-то споткнулся, а сейчас поднялся и делает нормальные вещи, – рассказал Олейник.

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