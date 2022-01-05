Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обвинил российского бойца Петра Яна в употреблении допинга.
«Для справки: я не думаю, что каждый российский боец или спортсмен жульничает. В России есть чистые и грязные спортсмены – как и в Америке, Бразилии, Китае или любой другой стране.
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Лично я считаю, что Четр Ян – грязный мошенник. Может быть, я ошибаюсь, но очень сильно в этом сомневаюсь», – написал Стерлинг в твиттере. При этом американский боец намеренно исказил имя Яна, соединив слова «Петр» и «читер».
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Ранее Алджамейн Стерлинг рассказал, когда планируется реванш с Петром Яном. Ждать не так уж и долго.
А шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев хочет бой с блогером и начинающим боксером Джейком Полом. Полусредневес UFC уже попросил у главы промоушна Дэйны Уайта разрешить ему «размазать этого дерьмового парня».
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