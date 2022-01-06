Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян объявил о заключении нового контракта с промоушном. По соглашению с организацией Дэйны Уайта Ян проведет шесть боев.

«Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на шесть поединков. И также на следующий бой! 5 марта в Лас-Вегасе будет защита пояса!» – сообщил Петр в инстаграме.

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Автор ESPN Бретт Окамото со ссылкой на Дэйну Уайта подтвердил, что Ян проведет реванш с обладателем полноценного чемпионского пояса в легчайшевесном дивизионе Алджамейном Стерлингом. Бой Яна со Стерлингом пройдет на турнире UFC 272. На том же ивенте в Лас-Вегасе состоится титульный поединок в полулегком весе между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем.

Алджамейн Стерлинг уже прокомментировал реванш с Петром Яном. «Россия, доброе утро. Я уничтожу вашего парня, и вы ничего с этим не сделаете. Покажу вам 5 марта, кто на самом деле много болтает. Откиньте сомнения, погнали. Надеру задницу этому парню», – записал видео в инстаграме Стерлинг.

Ян и Стерлинг встречались на турнире UFC 259 в марте 2021 года. Тогда Петр доминировал в клетке, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом и проиграл дисквалификацией. Алджамейн стал первым чемпионом промоушна, который взял титул после отстранения соперника в поединке.

После того боя Стерлинг не выходил в октагон и восстанавливался от сотрясения мозга, нанесенного Яном. Петр же победил единогласным решением в поединке с Кори Сэнхагеном и взял временный пояс легчайшевесного дивизиона UFC.

У другого чемпиона UFC – Хабиба Нурмагомедова – были не только 29 побед, но и 30-я и даже четыре поражения . О каких боях Хабиба знают не все?

Источник: твиттер Бретта Окамото

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