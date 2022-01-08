Азамат Бостанов – известный спортивный менеджер в среде ММА, он ведет дела Магомеда Исмаилова, Марифа Пираева и Александра Емельяненко, в прошлом Азамат сотрудничал с Хабибом Нурмагомедовым. Теперь, возможно, в ближайшее время всем бойцам придется сменить представителя.

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Бостанова обвиняет в избиении и изнасиловании его девушка по имени Лиана. Сейчас она в больнице – судя по всему, все случилось в ночь на 6 января. Что и как именно произошло, пока неизвестно, однако врачи диагностировали у девушки множественные синяки, перелом ребра и травму грудной клетки. Теперь менеджер задержан.

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Азамат Бостанов – автор одного из главных хайлайтов прошлого года. Менеджер на камеру воскрешал Александра Емельяненко – от тяжелого запоя и до выхода в октагон. Видео с подготовкой бойца собрало 2,5 млн просмотров в ютьюбе, а сам Емельяненко в дальнейшем провел еще несколько боев.

Год назад на Eurosport вышло интервью Бостанова

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