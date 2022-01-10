Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о гонорарах Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко за поединок на турнире RCC.
«Я слышал, что они дерутся каждый за 300 тысяч долларов. RCC сейчас, кроме больших денег, предложить все равно ничего не может. Это в UFC можно подраться подешевле, чем в других лигах, потому что это UFC. Где-то можно подраться, потому что у лиги раскручены соцсети или раскрученный ютьюб-канал. В данном случае RCC достаточно молодая лига, и им пока не хватает авторитета больших боев. Потому сейчас они платят, где-то, может, переплачивают, но потом им будет легче, потому что их площадка станет более привлекательной в целом», – сказал Гаджиев.
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Бой Шлеменко и Исмаилова состоится летом 2022 года. Поединок будет пятираундовым.
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Источник: «Вестник ММА».
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