Актер Никита Джигурда вызвал на бой комментатора Дмитрия Губерниева. Легендарный боец промоушна «Наше дело» бросил вызов журналисту на шоу «Читка», где Джигурда и актриса Надежды Сысоева разыгрывали сценарий несуществующего фильма. Губерниев вышел на сцену чуть раньше, чтобы исполнить роль инквизитора.
«Я его [Губерниева] в октагон вызываю, жлоба, чтобы настучать ему в репу за оскорбление моей девочки [Сысоевой]. Богиня», – сказал Джигурда.
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«Никита Джигурда намерен вызвать меня в октагон? Это прекрасно, а я вызываю его на скороговорки-баттл! Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счете можно в шашки поиграть, в Чапаева. Сейчас выйди с Джигурдой, а он уже немолодой... Нужно беречь Никиту. А если говорить серьезно, то с пожилыми дяденьками не дерусь», – отреагировал комментатор.
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В последнем поединке Джигурда проиграл шоумену Александру Шпаку нокаутом. До этого актер дважды побеждал – сначала он одолел Виталия Милонова, а затем – Отара Кушанашвили.
Уже известно, с кем состоится следующий поединок Джигурды – актер планирует месть за обиду 14-летней давности.
Источник: Lena Kuka crew, «Спорт-Экспресс».
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