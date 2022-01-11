Боец смешанных единоборств Куат Хамитов задержан сотрудниками ОМОН Казахстана. Об этом сообщила сестра бойца – по ее словам, Хамитова задержали дома.

«Помогите, пожалуйста. Только что из дома забрали братишку, спортсмена Куата Хамитова. 10 омоновцев избили, связали руки и ноги», – написала девушка.

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Хамитов не раз высказывал свое недовольство по поводу происходящего в Казахстане и участвовал в митингах. «Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с ценами на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают. Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Поэтому, жители Жанаозена, мы с вами, алга!» – говорил Хамитов в инстаграме.

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Мама бойца поделилась подробностями задержания: спортсмена назвали зачинщиком, хотя в последние дни он находился дома.

«Зашли 10 человек из ОМОН и два человека в гражданской одежде. Мой сын сидел на диване, на котором сейчас сижу я. Они связали ему руки, положили на пол и начали избивать. Муж выскочил из другой комнаты и спросил: «Почему вы его бьете? Вы можете его и так увезти». Они сказали, что он зачинщик, и, ни в чем не разбираясь, увезли его. В доме также находились мой младший сын и сноха. Она вышла из туалета, ее повернули в угол этого туалета автоматами и запретили смотреть куда-либо. И так они забрали моего сына. Мы сами ничего не поняли. Сказали, что он только зачинщик, и все, хотя все эти дни он был дома», – сказала мама Хамитова.

По информации казахстанских медиа, в данный момент Куат Хамитов в Департаменте комитета национальной безопасности города Алма-Ата.

Источник: ZTB.kz, ютьюб-канал «Басе».

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