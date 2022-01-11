Камерунский чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну принял участие в съемках нового фильма «Чудаки навсегда». Это четвертая часть франшизы, по сюжету которой команда друзей ставит над собой дикие и опасные для здоровья эксперименты.
Финальный трейлер комедии опубликован на официальном ютьюб-канале студии Paramount Pictures. В одной из сцен ролика Нганну в боксерских перчатках замахивается, чтобы ударить в пах участника шоу. Помимо Нганну, в новых «Чудаках» снялись музыканты Tyler, The Creator и Machine Gun Kelly, скейтбордист Тони Хоук и баскетболист Шакил О'Нил.
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