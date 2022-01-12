Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к временному чемпу Петру Яну и высмеял российского бойца, который считает, что ямаец избегает реванша. Спор возник после того, как титульный поединок в очередной раз отменили – в этот раз он был запланирован на 5 марта. Стерлинг заявил, что непричастен к решению перенести схватку и обвинил во всем Яна.
«На самом деле нам сказали, что бой перенесли на 9 апреля, чтобы у них наготове был запасной вариант, когда ты снова включишь суку», – написал Ян в твиттере.
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«Тот факт, что ты несешь бред про то, будто кто-то сливается с боя против тебя, щекочет мои яйца сильнее, чем мысль, что я уроню их на твое лицо 9 апреля. Каждое новое слово, сказанное тобой, будет забавнее предыдущего, потому что я поссу тебе на лицо из фулл-маунта», – ответил Стерлинг.
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Совсем недавно Петр Ян взял временный пояс, одолев Кори Сэндхагена. Российскому чемпиону здорово помогли из угла.
Как Петр Ян готовился к первому бою со Стерлингом? Боец ездил в Дагестан, где круто подтянул борьбу.
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