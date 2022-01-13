Чемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Алджамейн Стерлинг разместил в сторис инстаграма видеозапись танца, который закончился падением.

«Колено меня подвело», – пояснил Стерлинг.

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Смешанные боевые искусства Стерлинг – Яну: «Поссу тебе на лицо во время боя» 14 ЧАСОВ НАЗАД

Следующий бой Стерлинг проведет с Петром Яном на турнире UFC 273, который запланирован 9 апреля в Бруклине (США), но место может измениться.

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