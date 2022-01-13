Неизвестные напали на паб экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в Дублине.
В заведение The Black Forge Inn, принадлежащее ирландскому бойцу, было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью. К счастью, никто не пострадал. Dublin Live сообщает, что перед нападением свидетели заметили двух мужчин на скутерах, которые проезжали мимо паба.
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Вероятно, целью нападавших был именно Макгрегор – за несколько часов до инцидента он проводил в пабе дегустацию. Однако к моменту атаки Конор уже покинул заведение. Полиция уже начала расследование и обратилась к свидетелям происшествия с просьбой предоставить записи с камер или видеорегистраторов.
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Источник: Dublin Live
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