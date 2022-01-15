Вячеслав Борщев только начал путь в UFC, но уже покорил фанатов ММА и лично Дэйну Уайта. В 2017-м парень из Волгоградской области прилетел в США без понимания, что его ждет. В тот момент Борщев не провел ни одного боя в смешанных единоборствах. С полным отсутствием резюме он приехал в Лос-Анджелес с целью попасть в команду легенды UFC Юрайи Фейбера.

Поймать Юрайю оказалось непросто, поэтому Борщев купил абонемент на все групповые тренировки, которые предлагал зал Team Alpha Male. Он ходил на все занятия подряд и однажды встретил Фейбера, которому заученными на английском фразами объяснил, что хочет стать бойцом ММА. Член зала славы UFC удивился, но пригласил Борщева на спарринги, где Вячеслав достойно себя проявил.

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Вячеслав Борщев Фото: Getty Images

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Спустя годы Фейбер стал менеджером и хорошим другом русского бойца. За первый бой в ММА Борщеву не заплатили ничего – пришлось еще накидывать его сопернику, чтобы бой состоялся, а расходы взял на себя Фейбер. Благодаря мощному авторитету легенды Борщев получил шанс попасть в UFC. Юрайя регулярно пытал Дэйну Уайта и матчмейкера Шона Шелби – первый в переписке слал эмодзи с пальцем вверх, а второй сомневался в квалификации Славы.

Борщев провел первый бой в ММА лишь через пару лет после приезда в США. Когда русский боец подтянул английский, Фейбер назначил его тренером в Team Alpha Male и сам готовился под руководством Вячеслава к схватке с Петром Яном. Борщев понимал, насколько опасен Ян: в 2018-м Слава отказался подводить к бою с Петром Теруто Исихару, так как видел, что у японца нет шансов с Петром. Предчувствие не обмануло: Исихара впервые проиграл нокаутом, а карьера пошла вниз.

Перед поединком Фейбера и Яна Вячеслав звучал оптимистичнее, но не мог скрыть опасений. По словам бойца, обычно в команде коллегиально решают, принимать ли бой Юрайе. В случае с Петром американец сначала подписал контракт, а потом поставил перед фактом тренеров. Борщев не понимал, зачем 40-летнему Фейберу биться со свежим и амбициозным Яном. Он находился в углу Юрайи во время поединка. «Надеюсь, мне там никто пощечин не захочет раздавать, ха-ха», – шутил он перед боем.

Вячеслав Борщев Фото: Getty Images

Вечером 14 декабря 2019-го досталось только Фейберу, которого Петр нокаутировал стильным хай-киком. На тот момент Борщев провел лишь один бой в малоизвестном промоушне и победил в первом раунде. Затем попал в промоушн LFA, который регулярно поставляет проспектов для UFC. Права на трансляцию мелкого турнира также принадлежат UFC – Фейбер предупредил Борщева, что он может попасться матчмейкерам на глаза. Вячеслав победил решением, но придумал, как привлечь внимание: после объявления победителя станцевал вприсядку.

Борщев сделал танец фирменным празднованием и шокировал Дэйну Уайта, когда на претендентской серии избил соперника, а затем начал ругаться русским матом и плясать. Босс UFC вскочил со стула и зааплодировал, а позже назвал первый раунд боя Борщева одним из лучших среди тех, что он когда-либо видел. Слава сдержанно принял восторги: «Его слова приятны, но это не взрыв эмоций. Мне почему-то кажется, что Дэйна Уайт чуть-чуть ненастоящий. Он офигенный мужичара, но в первую очередь бизнесмен, а потом все остальное».

Путь Борщева уникален еще и тем, что он попал в UFC отчасти из блогерства. Вячеслав – титулованный кикбоксер, но его опыт в ММА до недавнего времени ограничивался разборами техник известных бойцов на ютьюб-канале «Боевые ботаники». Борщев рассказывал зрителям о боксе Конора и фишках Хабиба, а во время съемок ролика о Нурмагомедове с ним приключилась неприятная история, которая не красит никого из ее участников.

«Боевые ботаники» – аналитический канал с уклоном в юмор, поэтому во время разбора техники Хабиба спарринг-партнером Борщева стал человек в ростовом костюме медведя, а сам Слава для убедительности надел папаху. Во время съемок в зал вошли несколько парней – они громко и вызывающе комментировали процесс и не реагировали на вежливые замечания Борщева. По словам продюсера «Ботаников» Евгения Кириллова, молодым людям не понравилось неуважительное, по их мнению, отношение к Хабибу – пренебрежение они увидели как раз в папахе и медведе.

Словесный конфликт привел к тому, что Борщев ударил одного из нарушителей порядка по имени Арсик. Парни сошлись один на один – будущий боец UFC долго проигрывал в партере, но затем соперник устал, и Вячеслав принялся нещадно его колотить. Тогда друзья Арсика разняли дерущихся, а чуть позже парень захотел второй раунд и снова напропускал от Вячеслава. Тогда на Борщева накинулся еще один боец. Им оказался известный любителям боев на голых кулаках Хамзат Куриев – в Hardcore он выступает под прозвищем Маэстро. Хаотичную драку разняли, а недовольные поклонники Хабиба вызвали подмогу – блогерам пришлось спешно ретироваться из зала.

Через несколько месяцев после драки состоялся бой Хабиба и Конора – по его итогам Борщев накатал длинный пост в инстаграме, где выразил респект обоим бойцам, но жестко высказался об их поклонниках. «Считаю большинство фанатов Хабиба неадекватным быдлом, опасным для общества, кстати, как и ирландских фанатов Конора», – написал Борщев. Боец говорил, что его мнение никак не связано с инцидентом на съемках «Боевых Ботаников», а к Арсику и Хамзату у него не осталось негатива, тем более себя он тоже считает отчасти неправым в этом конфликте.

Вячеслав Борщев Фото: Getty Images

Несмотря на спорную ситуацию, Борщев – один из самых добрых бойцов смешанных единоборств. Это касается и его псевдонима – Слава Клаус. Никнейм и красивое обоснование придумал Фейбер: «Иисус и Санта-Клаус – самые узнаваемые имена в мире. Крутой маркетинг». Вячеслав не мечтает о всемирной известности, не стремится в скорейшие сроки забрать пояс UFC и не пышет ура-патриотизмом. Он честно говорит, что дерется исключительно ради личного финансового комфорта: «Не считаю, что бьюсь за Россию. Я дерусь за деньги – гребаный полуголый клоун, который бьет морду другому такому же клоуну. Я обычный чудик, который делает свою работу. Не гонюсь за титулом прямо завтра – хочу заработать как можно больше денег, чтобы обеспечить всем необходимым семью. А дальше хоть с Нганну меня бросайте».

Борщев понимает: чтобы зарабатывать деньги в UFC, нужно продвигать себя. Вячеслав строит необычный образ славянского бойца – экспрессивный трудяга, который читает Достоевского, играет на пианино и совершенствует английский. В отличие от 95% проспектов, у Борщева уже есть лицо – остается только побеждать.

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