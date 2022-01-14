UFC возвращается! В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе состоится первый турнир промоушна в 2022 году – UFC Вегас 46. Рассказываем, что нужно знать накануне старта ивента в UFC Apex.

Келвин Кэттер – Гига Чикадзе

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Главный бой вечера состоится в полулегкой весовой категории: занимающий пятое место в списке лучших бойцов дивизиона Келвин Кэттер встретится с Гигой Чикадзе, который пока не знает поражений в UFC.

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Победная серия грузинского бойца насчитывает семь боев подряд. Он идет восьмым в списке лучших бойцов полулегкого веса и надеется наконец получить первый титульный поединок. Победа над Кэттером наверняка откроет Чикадзе дорогу к бою за чемпионский пояс полулегкой весовой категории.

Вячеслав Борщев дебютирует в UFC

Вячеслав Борщев Фото: Getty Images

Российский боец получил контракт с промоушеном после выступления на Претендентской серии Дэйны Уайта – новой серии еженедельных соревнований президента UFC. 13 октября 2021 года Борщев одержал победу над шотландцем Крисом Данканом брутальным нокаутом и так впечатлил Уайта, что тот предложил россиянину контракт с UFC.

Противостоять Борщеву будет Дакота Буш, который дебютировал в UFC в апреле 2021-го года и проиграл Остину Хаббарду единогласным решением судей.

Все поединки UFC Вегас 46

Предварительный кард:

Джейми Пикетт – Джозеф Холмс, средний вес

Курт Макги – Рамиз Брахимай, полусредний вес

Брайан Келлехер – Кевин Крум, легчайший вес

Ти Джей Браун – Чарльз Роса, полулегкий вес

Главный кард:

Келвин Кэттер – Гига Чикадзе, полулегкий вес

Джейк Коллье – Чейс Шерман, тяжелый вес

Брэндон Ройвал – Рожерио Бонторин, наилегчайший вес

Кэтлин Чукагян – Дженнифер Майа, наилегчайший вес

Дакота Буш – Вячеслав Борщев, легкий вес

Билл Алджео – Жоандерсон Брито, полулегкий вес

Где смотреть

Трансляция предварительного карда начнется в 01:00 по московскому времени, поединки основного карда стартуют в 03:00 по Москве. В прямом эфире UFC Вегас 46 покажут телеканал Матч ТВ, Матч! Боец и платформа UFC Fight Pass. Также за поединками можно наблюдать в мобильном приложении UFC, на канале UFC Fight Pass, на Wink и More.tv.

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